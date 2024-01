Faculdade EXAME abre inscrições para MBA em IA para Negócios com descontos e bônus especiais

Nesta terça-feira, 23 de janeiro, a Faculdade EXAME abriu as inscrições para mais uma turma do MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Essa é a primeira especialização sobre o tema no país e a única em IA voltada para negócios reconhecida pelo MEC.

Para quem realizar a matrícula até o dia 26 de janeiro, há uma oferta especial: desconto de 44%. De R$ 25.000, o programa sairá por apenas R$ 11.000 (valor que ainda pode ser parcelado em até 18 vezes no cartão de crédito).

Com uma carga horária total de 360 horas, o curso acontece de forma 100% virtual e as aulas ficam disponíveis por 12 meses – o que permite aos alunos acompanhar quando e de onde preferirem.

O corpo docente é formado por renomados especialistas do mercado, como Miguel Fernandes, especialista em inteligência artificial, Magno Maciel, pesquisador da Open IA, Gabriel Dornella, Diretor de Engenharia de Soluções da SalesForce Brasil, e muitos outros.

Veja alguns dos assuntos abordados ao longo das aulas:

Como melhorar a performance e ter mais produtividade com a IA

Caminhos para tomada de decisões mais assertivas

Principais fundamentos de IA e como aplicá-los no dia a dia do mercado

IA aplicada à estratégias de marketing e vendas

Liderança e hacks para eficiência: IA em processos lean e gestão ágil

Tecnologia atrelada ao ESG (social, meio ambiente e governança)

O conteúdo foi pensado para preparar profissionais para dominar os fundamentos da IA e implementar essa tecnologia em empresas de qualquer tamanho ou setor.

Além disso, o MBA também oferece conteúdos extraclasse: comunidade no Discord, programa de mentorias entre alunos e acesso aos podcasts NoticIA e dIAlogos. É a chance de ouro para se destacar em um mercado que só cresce.

Bônus especiais para quem se matricular

Cashback para os 10 melhores alunos ao final do MBA

Ao final do curso, os dez melhores alunos receberão cashback do valor investido no MBA. Vai funcionar assim: os três melhores alunos vão receber cashback de 100% (ou seja: vão cursar a especialização de graça). Os outros sete alunos receberão cashback de 50% do valor investido. Todos os alunos receberão os critérios de avaliação no decorrer do curso.

Acesso ao Guia Digital EXAME I.A

O Guia Digital EXAME I.A. reúne três conteúdos digitais da EXAME:

Guia de Inteligência Artificial para Negócios. Um guia prático para você ter fácil acesso às principais soluções de Inteligência Artificial pro seu negócio.

EXAME Prompt Book. Uma lista com 250 prompts úteis para você começar com o pé direito no mundo da Inteligência Artificial.

Guia I.A. 500. Um guia com 505 ferramentas de IA selecionadas, testadas e comentadas pelo Miguel e que podem ajudar você a solucionar qualquer demanda que surgir no seu dia a dia como Gestor Especialista em I.A.

12 meses de acesso à Trilha de Liderança da Witseed

Todos os alunos recebem um ano de acesso a cursos selecionados pelo time de educação corporativa da Witseed (a plataforma da EXAME Corporate Education).

12 meses de EXAME PASS

Acesso ao novo pacote digital completo da EXAME, que conta com livros digitais, conteúdos e matérias exclusivas do site, clube de benefícios e cashback e app livre de anúncios. Tudo para ficar por dentro do que há de mais inovador no mercado.

14 dias de garantia

A partir do início das aulas, no dia 4 de março, os alunos têm 14 dias de garantia incondicional. Isso significa que aqueles que não estiverem completamente satisfeitos dentro desse período, serão 100% reembolsados.

