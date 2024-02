Faculdade EXAME abre inscrições para MBA em IA para Negócios com condições especiais

Estão abertas as matrículas para a nova turma do MBA em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME. Essa é a única especialização em IA voltada para negócios reconhecida pelo MEC e a primeira desse tipo no país.

Para os novos alunos matriculados, há bônus especiais e condições exclusivas de pagamento por tempo limitado.

Bônus exclusivos e condições especiais para matriculados

Aqueles que fizerem sua matrícula durante o período de lançamento, garantem o seu lugar na próxima turma com uma condição exclusiva de 44,01% de desconto.

Outra boa notícia é que todos os novos alunos têm a chance de concorrer a um cashback ao final do MBA. Os dez melhores alunos da turma receberão cashback do valor investido de acordo com o desempenho individual ao longo da especialização. Os critérios de avaliação serão informados no decorrer do curso.

Vai funcionar assim: os três melhores alunos (1º, 2º e 3º colocados da turma) ganham cashback de 100% do valor investido. E os demais alunos (4º ao 10º lugar) recebem cashback de 50%. É a oportunidade de ouro para cursar um MBA totalmente de graça.

Além da oferta especial, os alunos matriculados no MBA terão direito a:

Livro digital de Inteligência Artificial para Negócios

Um guia prático para ter acesso às principais soluções de inteligência artificial para o seu negócio.

EXAME Prompt Book

Uma lista com 250 prompts úteis para você começar com o pé direito no mundo da inteligência artificial.

Guia I.A. 500

Um guia com 505 ferramentas de Inteligência Artificial selecionadas, testadas e comentadas por Miguel Lannes Fernandes, especialista em IA e professor da Faculdade EXAME, que podem ajudar você a solucionar qualquer demanda que surgir no seu dia a dia como Gestor Especialista em I.A.

12 meses de acesso à Trilha de Liderança da Witseed

Acesso a cursos selecionados pelo time de educação corporativa da Witseed, a plataforma da EXAME Corporate Education.

12 meses de EXAME PASS

Acesso ao novo pacote digital completo da EXAME que conta com acesso aos nossos livros digitais, conteúdos e matérias exclusivas no site, clube de benefícios e cashback e app livre de anúncios.

Como funciona o MBA em IA para Negócios?

São 360 horas de aulas teóricas e práticas para capacitar profissionais de diferentes setores que desejam conhecer e dominar a inteligência artificial para implementar essa tecnologia nos negócios. Para isso, o curso acontece de forma 100% online, permitindo aos alunos a flexibilidade de acessar as aulas de qualquer lugar por 12 meses.

Veja o que você vai aprender no MBA em IA para Negócios.

Módulo 1 - Domínio das Ferramentas

IA em Ação

Produtividade com IA

Aprendizado de Máquina, PLN e Redes Neurais

Human Skills: Mindset Ágil

Módulo 2 – Inteligência Artificial nos Negócios

Estratégias para Inovação

Mitigação de Riscos: Soluções IA responsáveis

Tech Decisions: Tomada de Decisão com IA

Human Skills: Visão Sistêmica

Módulo 3 - Gestão com Inteligência Artificial

Cultura de dados e IA

Hacks para eficiência: IA em processos lean e gestão ágil

KPI’s e monitoramento de resultados

Human Skills: Liderança

Módulo 4A - Antifragilidade: Growth*

Novos Produtos Digitais baseados em IA

IA para Estratégias de Marketing

Domínio de Vendas

Human Skills: Gestão de Mudanças e Transformação

Módulo 4B - Antifragilidade: Estratégias Sustentáveis*

Social e IA

Meio Ambiente e IA

Governança e IA

Human Skills: Gestão de Mudanças e Transformação

*Ao chegar no módulo 4 os alunos podem escolher por qual caminho seguir, optando pelo Módulo 4A ou Módulo 4B.

