Faculdade Cultura Inglesa oferece curso gratuito de preparação para o ENEM; saiba como se inscrever

A Faculdade Cultura Inglesa, instituição de ensino superior da rede de idiomas Cultura Inglesa que oferece formação especializada para profissionais da área da língua inglesa, está com as inscrições abertas para a realização de seus cursos preparatórios gratuitos e de curta duração para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Dentre os cursos oferecidos pela instituição de ensino, disponibilizados gratuitamente, no formato 100% digital e de forma assíncrona (conteúdos gravados), está o de Língua Inglesa, com 36 horas de duração, que aproveita o material e os profissionais de ensino de inglês da marca Cultura Inglesa para preparar os alunos do ensino médio para a prova de língua estrangeira, a ser aplicada no primeiro dia do exame.

Neste ano, o as provas do ENEM ocorrem nos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro domingo, dia 13, os candidatos farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5 horas e 30 minutos de duração.

Já no segundo dia, 20, os participantes resolverão questões de Matemática e de Ciências da Natureza, com tempo de 5 horas para realização. Os conteúdos de ambas as provas são objetivos, com exceção da Redação. Ao todo, o candidato terá 180 questões para responder durante os dois finais de semana.

Aulas de literatura e português

Embora a Cultura Inglesa seja especializada no ensino da língua inglesa, o curso preparatório também ofertará conteúdos de outras disciplinas. Vale dizer que o ENEM conta com apenas cinco questões de língua estrangeira, que pode ser o espanhol ou o inglês.

Além do curso de inglês, a Faculdade Cultura Inglesa aproveita sua especialidade no ensino de Letras para oferecer, gratuitamente, seu curso de extensão de Literatura, com carga horária de 10 horas, que apresenta aos estudantes estratégias de análise de textos literários a partir da revisão de textos canônicos da literatura brasileira.

Ainda para a prova do Enem, a instituição também disponibiliza o curso Língua Portuguesa, com 20 horas de duração, para os alunos aprimorarem suas habilidades de interpretação de textos.

As aulas dos três cursos da Faculdade Cultura Inglesa são todas estruturadas a partir de vídeos produzidos por professores da instituição, que apresentam análises de textos e exercícios extraídos das provas do Enem aplicadas em edições anteriores.

“A iniciativa faz parte do nosso escopo de ações de impacto e inclusão social, que visa a apoiar, sobretudo, estudantes de baixa renda que almejam uma vaga em uma universidade de prestígio. O formato online amplia o alcance dos cursos para todo o país e ainda permite que cada estudante defina sua jornada individual de estudos de acordo com o próprio ritmo, de forma autodirigida”, explica Maria Eugenia Witzler D'Esposito, Gerente da Faculdade Cultura Inglesa.

Como se inscrever

As inscrições para os cursos preparatórios para a prova do Enem da Faculdade Cultura Inglesa devem ser realizadas no site oficial do programa.

O estudante interessado em realizar algum outro dos curso da faculdade deve fazer um cadastro e criar um login e senha na plataforma de aprendizagem Moodle, onde poderá acessar o conteúdo interativo e fazer download de material didático em PDF, além de realizar atividades complementares indicadas pelos seus professores. Não há limite de tempo de acesso à plataforma.

