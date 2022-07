Facens oferece cursos online e gratuitos sobre programação, Lean Six Sigma e sustentabilidade

Duas vezes ao ano, o Centro Universitário Facens oferece, durante o período de férias, cursos de capacitação e extensão com certificado.

Em julho, serão ofertados mais de 75 cursos nos formatos online ao vivo, EaD e presencial. As inscrições podem ser feitas até 20 de julho na plataforma NCursos. Os cursos presenciais acontecem de 25 de julho a 05 de agosto, no campus do Centro Universitário.

Dentre as capacitações gratuitas, a Facens disponibiliza, neste período, três novos cursos, na modalidade online síncrona:

Front-End (WEB): Desenvolvendo um Aplicativo com Framework WEB – Angular

O curso oferece conteúdo aplicado do começo ao fim sobre o Angular, plataforma de aplicações web de código-fonte aberto e front-end baseado em TypeScript, mantido pelo Google.

Sustentabilidade Ambiental - Conceitos e Ferramentas

O curso visa contribuir com a difusão dos conhecimentos, técnicas e modelos de gestão ambiental empregados na atualidade. Procura-se mostrar como a gestão ambiental é empregada, não só como ferramenta de organização, melhoria contínua e sustentabilidade, mas também pelos impactos positivos propiciados à sociedade.

Lean Six Sigma - Módulo 1: Introdução

O curso de Lean Six Sigma - Módulo 1 faz parte da Trilha Lean Six Sigma e abordará os principais tópicos relacionados com o Lean Manufacturing e com o Six Sigma, fornecendo aos alunos conhecimentos relacionados com seus fundamentos, tipos de sistemas de produção, 5 princípios Lean, 14 princípios da Toyota, 8 desperdícios, métricas Six Sigma, além de conceitos relacionados com ambas as metodologias.

Além destes, há também os cursos gratuitos Fundamentos do Lean Six Sigma e do Método DMAIC e Introdução à Agilidade. Alguns cursos têm pré-requisitos, contudo, há diversas opções para outras áreas de atuação e sem necessidade de conhecimento previamente adquirido. A Facens também oferta cursos presenciais gratuitos no Smart Mall Facens, no Shopping Pátio Cianê.

Os interessados podem se inscrever pela plataforma NCursos.

