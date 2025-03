Faça essas 3 coisas antes de uma entrevista de emprego para se destacar, diz ex-executivo do Google

A competitividade do mercado de trabalho exige cada vez mais dos profissionais. E aqueles que desejam avançar na carreira precisam demonstrar iniciativa e planejamento desde o primeiro contato com uma empresa.

Jenny Wood, executiva do Google, compartilhou em seu livro “Wild Courage”, que será lançado em 25 de março, algumas estratégias para se destacar em processos seletivos. As informações foram retiradas da CNBC.

Planejamento estratégico antes da entrevista

Uma das principais recomendações de Wood é que os candidatos criem um plano detalhado de uma página sobre como poderiam contribuir para a empresa.

Esse documento deve conter três pilares essenciais, como metas de receita, operações e gestão de equipe. Por exemplo, um candidato a uma vaga em uma empresa de sorvetes poderia incluir objetivos como: “aumentar a receita do sorvete de chocolate em 3% ano a ano”, “aumentar a satisfação do varejista em 5%” e “liderar um evento de integração nos primeiros 90 dias”.

Construção de presença digital e engajamento

Em um mundo cada vez mais digital, Wood recomenda que os candidatos aproveitem o LinkedIn para demonstrar interesse pela empresa. Um dos passos mais eficazes é criar uma postagem relevante sobre a organização antes da entrevista.

Isso pode ser feito com a análise de uma notícia recente relacionada ao setor ou à empresa em si, destacando insights sobre o tema.

O objetivo é demonstrar interesse e conhecimento sobre o setor, deixando uma impressão positiva nos recrutadores, que com certeza visitarão o perfil do candidato antes da entrevista.

Conexão direta com o entrevistador

Outro diferencial apontado por Wood é a estratégia de enviar uma nota de voz no LinkedIn para os recrutadores 24 horas antes da entrevista. Uma mensagem curta, transmitindo entusiasmo pela oportunidade e reforçando o alinhamento do candidato com a vaga, pode fazer a diferença.

A sugestão da executiva é algo simples, como: “Oi, [nome do recrutador], estou super animado para a entrevista amanhã. Quero que saiba o quanto estou entusiasmado com essa oportunidade e como acredito que posso agregar à equipe. Até amanhã!”.

Tenha um currículo vencedor

Para aqueles que desejam avançar na carreira, a lição é clara: preparação, iniciativa e um forte posicionamento são fatores-chave para conquistar a confiança dos recrutadores e garantir um lugar de destaque no mercado de trabalho.

