Fabricante de softwares, Senior Sistemas, está com 100 vagas de emprego abertas

A Senior Sistemas, empresa de tecnologia para gestão, está com mais de 100 vagas de emprego abertas.

Com mais de 2.500 funcionários e escritórios em todo país, em 2022, a Senior Sistemas iniciou sua internacionalização com abertura de um escritório na Colômbia.

As oportunidades oferecidas pela Senior Sistemas são para profissionais de todas as áreas e compreendem perfis diferentes. Há opção de trabalho remoto e também posições em cidades como Blumenau (SC), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Cuiabá (MT), Itu (SP) e Aparecida de Goiânia (GO).

Entre as posições disponíveis estão cargos como:

Arquiteto de Software;

Desenvolvedor Front End;

Head de Produtos;

Desenvolvedor Full Stack;

Analista contábil;

Analista de educação corporativa;

Analista de Remuneração;

Analista de Qualidade;

Analista de Suporte.

Alguns dos benefícios que a empresa oferecem são: Convênio médico e odontológico; seguro de vida; pplr - participação nos lucros e resultados; previdência privada; cartão com benefícios flexíveis (wiipo); clube wiipo com descontos e vantagens exclusivas; gympass; empresa cidadã: licença maternidade e paternidade estendida; assistência natalidade; assistência pet; universidade corporativa senior; plano de desenvolvimento de carreira.

“Posso dizer que para pessoas que buscam desafios, oportunidades de desenvolvimento e fazer parte de projetos incríveis com entregas excepcionais, a Senior é o lugar certo”, diz Vanessa Rabe, Gerente de Talent Acquisition.

Para se inscrever os interessados devem acessar a página de carreiras da Senior Sistemas.

