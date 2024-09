Fábrica de líderes? Veja a habilidade mais importante para quem deseja ser uma liderança inspiradora

A busca por líderes inspiradores nunca foi tão urgente. As empresas precisam de mais do que gestores técnicos; elas querem líderes que inspirem as equipes e tragam resultados. Para isso, uma habilidade se destaca: a capacidade de aliar uma visão estratégica com o profundo entendimento financeiro.

Para Marcelo Desterro, mestre em finanças pelo ITA, essa habilidade pode ser o divisor de águas entre um gestor comum e uma liderança que realmente faz a diferença. “Em um mundo em constante transformação, onde as decisões precisam ser tomadas de forma cada vez mais rápida, saber basear suas ações em números e dados é uma habilidade indispensável”, afirma o professor.

"Entender os números da empresa, saber interpretar indicadores financeiros e definir um plano estratégico com base nesses dados são os diferenciais que separam os grandes líderes dos gestores medianos", diz ele.

Cresce procura por líderes financeiros, diz estudo

Um estudo da consultoria Michael Page revelou que profissionais que combinam liderança com conhecimentos financeiros são verdadeiras joias raras no mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: pré-MBA em Finanças Corporativas revela as habilidades mais importantes para controlar o orçamento

De acordo com o estudo, há uma demanda crescente por líderes financeiros que não apenas entendam de números, mas que também tenham uma visão estratégica capaz de guiar as empresas através das incertezas econômicas.

"Haverá um enfoque cada vez maior nas habilidades e experiências necessárias para entregar resultados de qualidade", projeta. "A liderança de finanças precisa cada vez mais falar sobre negócios", diz.

"É esperado que os profissionais saibam participar dessas discussões em alta, que conheçam os segmentos e conectem isso com finanças, traduzindo esta relação em estratégias para o negócio", completa o levantamento.

Cargos em destaque para quem tem habilidades financeiras

Além disso, a pesquisa projeta os cargos em destaque para quem possui sólidas habilidades em finanças corporativas. Veja, abaixo, o que diz o estudo.

Diretoria Financeira (CFO)

Executivos de Fusões e Aquisições

Controllers de Reporte

Executivos Financeiros e Tributários

Executivos de Compliance

Aproveite essa oportunidade única para se especializar em finanças e impulsionar sua carreira rumo ao topo do mercado

Aqui está o caminho para conquistar essas posições

Capacitar profissionais para se tornarem líderes mais estratégicos. Esse é o objetivo do Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento de quatro aulas introdutórias desenvolvido pela Faculdade EXAME de olho naqueles profissionais que desejam alavancar suas carreiras em áreas financeiras.

Com duração de 3 horas, o programa é uma oportunidade única e exclusiva para adquirir uma visão bastante abrangente dos principais conceitos e ferramentas de finanças corporativas necessários para impulsionar negócios.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da Faculdade EXAME, basta clicar aqui

Por isso, as aulas abordam desde conceitos básicos, como fluxo de caixa e demonstrações financeiras, até estratégias avançadas, como valuation e fusões e aquisições (M&A). Além disso, com casos reais, o curso mostra como as finanças transformam negócios e maximizam o valor de uma organização.

Os interessados em garantir um lugar no pré-MBA em Finanças Corporativas devem clicar aqui e preencher o formulário de inscrição o quanto antes.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

FAQ: veja respostas para perguntas frequentes

Como funciona o pré-MBA?

O Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME é um curso compacto com quatro aulas que abordam conceitos fundamentais de finanças, como valuation e M&A. Inclui uma aula ao vivo para tirar dúvidas com o professor.

Quem é o professor?

O professor é Marcelo Desterro, CFO da Mantiqueira, mestre em finanças e especialista em valuation, M&A, IPO e derivativos, com vasta experiência no mercado financeiro.

Como acessar as aulas?

As aulas são online e ficam disponíveis para os participantes por meio da plataforma digital da EXAME, com acesso por tempo limitado e certificado ao final. Para acessar, basta fazer a inscrição clicando aqui.

Quais são os principais temas abordados?

O curso explora tópicos como demonstrações financeiras, fluxo de caixa, DRE, valuation, fusões e aquisições (M&A), além de estratégias de maximização do valor empresarial.

Para quem o curso é indicado?

O programa é ideal para gestores, empresários e profissionais que buscam liderar com base em decisões financeiras ou que pretendem aprimorar suas habilidades em finanças corporativas.

Qual é o diferencial desse pré-MBA?

O curso oferece conteúdo prático, certificado da EXAME, e uma aula ao vivo com um especialista de mercado, além de acesso ao EXAME Pass, o clube de assinatura digital da EXAME, que conta com livros digitais, reportagens exclusivas, trilhas de educação, clube de benefícios e cashback.

Qual é a duração do pré-MBA?

O pré-MBA tem carga horária de 3 horas distribuídas ao longo de quatro aulas.

Qual é o custo de participação?

O investimento para participar do treinamento é R$ 37.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.