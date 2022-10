EY, Boticário e mais: ranking da plataforma Gupy aponta as empresas com melhores práticas de RH

A companhia brasileira Gupy, empresa de tecnologia com serviços especializada em contratação e soluções para os times de recursos humanos (RH), divulgou o resultado final do prêmio "Gupy Destaca", criado para enaltecer as empresas no Brasil com as melhores e mais inspiradoras práticas de RH.

Com apoio de empresas como Betterfly, Creditas, Onze, Pontomais, o evento de premiação da Gupy chega a sua segunda edição e, pela primeira vez, de forma presencial.

VEJA TAMBÉM:

Segundo o CMPO e cofundador da Gupy, Guilherme Dias, além de premiar os 100 RHs com iniciativas mais inspiradoras na gestão de pessoas, a premiação possibilita auxiliar as empresas a posicionarem a sua área de Recursos Humanos como exemplo para todo o mercado.

“O prêmio Gupy Destaca reconhece os RHs das empresas que fazem a diferença ao serem humanizados, diversos, personalizados e digitais, trata-se de uma oportunidade para mostrarem as práticas que realizam e serem reconhecidos por suas contribuições ao setor", explica o executivo.

O executivo ainda deixa claro que é fundamental que o ranking também possa ser uma ferramenta de discussão sobre como o mercado de RH está se comportando e quais serão suas tendências.

Além disso, é uma boa forma da Gupy, que recentemente atingiu um milhão de contratados pela sua plataforma de empregos e chegou ao telão da Nasdaq na Times Square, se consolidar como um dos grandes players do setor de HRTech, segmento que combina uso de tecnologia de dados e análise com as práticas do dia a dia de qualquer profissional de recursos humanos.

Em entrevista recente à EXAME, Mariana Dias, CEO da Gupy, explicou que os próximos passos da empresa miram uma atuação mais geral dentro das carreiras na empresa. O foco é que a Gupy torne-se um verdadeiro hub de empregabilidade, capacitação e desenvolvimento profissional.

Atualmente, a companhia possui mais de 3 mil empresas clientes, como Vivo, Itaú, Santander, Ambev, e já atingiu mais de 30 milhões de usuários cadastrados em sua plataforma. Em 2022, a empresa recebeu um aporte de 500 milhões de reais em uma rodada de investimento liderada pelos fundos SoftBank Latin America e Riverwood - o maior investimento em uma plataforma de RH em toda América Latina.

"Nosso sonho mesmo é impactar a empregabilidade no Brasil de forma geral. As empresas estão enfrentando hoje uma concorrência global por talentos. Está cada vez mais difícil atrair profissionais de algumas áreas específicas como tecnologia, por exemplo, e para isso é preciso investir em ações de marca empregadora", explica Mariana.

Como o ranking foi desenvolvido

Desenvolvida pela empresa Ideafix, a metodologia da premiação é baseada em três pilares centrais da área de Recursos Humanos: Atração, Desenvolvimento e Encantamento.

O resultado foi um ranking dos 100 RHs mais inspiradores do Brasil, e o prêmio também destacou o Top 5 das empresas ganhadoras em cada categoria, segundo os critérios da metodologia de análise.

Na categoria Atração, a empresa de destaque de 2022 foi a EY, multinacional inglesa do setor de consultoria e auditoria. O Grupo Boticário, marca brasileira de beleza, foi a empresa ganhadora no segmento de Desenvolvimento. Já a categoria de Encantamento premiou a Telefônica Brasil, do setor de telecomunicações.

Ainda segundo Dias, a premiação é uma maneira de reconhecer boas iniciativas das equipes de Recursos Humanos nas mais diversas empresas e setores da economia. Para a edição do prêmio de 2022, a Gupy recebeu cerca de mil inscrições, com a maior parte das empresas de Tecnologia da Informação (26%) e Instituições Financeiras (6,4%).

"Acreditamos que é por meio do reconhecimento e da inspiração que iremos ajudar o ecossistema a crescer e ser cada vez mais importante dentro das empresas. Mais do que nunca está claro que se trata de uma área que levará as empresas rumo ao futuro do trabalho, por isso merece cada vez mais protagonismo”, enfatiza o executivo.

Além do ranking separado por segmentos, a Gupy também possui uma tabela geral de classificação, levando em conta todos os critérios e práticas dos RHs das companhias de forma geral.

De acordo com o ranking final, a consultoria EY ficou com o primeiro lugar, seguida pelo Grupo Boticário e Grupo Cataratas. A alemã Bayer e a Telefônica Brasil completam o top 5 geral.

Pesquisa aponta investimento em humanização

Como explicou Dias, CMO da Gupy, o ranking também serve como um medidor e uma ótima fonte de pesquisa para avaliar como o mercado de profissionais dos recursos humanos está adotando novas tendências e quais práticas estão sendo realizadas junto aos colaboradores dessas empresas.

Os dados da pesquisa da Gupy, com base nas empresas inscritas e avaliadas no ranking, mostra que 40% dos RHs estão investindo em humanização de processos, mas apenas 14% afirmaram ter práticas personalizadas para gestão de pessoas.

Ou seja, como aponta o resultado da pesquisa, se por um lado as equipes de gestão de pessoas entendem a importância de lidar de forma mais sensível e empática com os funcionários, as suas práticas ainda parecem engessadas demais para que essa abordagem se sustente.

Outro dado que reforça esta afirmação é que 48,98% das empresas ainda usam e-mails padronizados para agradecer a participação de pessoas candidatas nos processos seletivos, sem feedback em relação ao seu desempenho.

Em contrapartida, adotar boas práticas de atração de talentos, em especial para melhorar a experiência das pessoas candidatas nos processos seletivos, é uma das principais tendências apontadas no levantamento e já faz parte da estratégia de muitas empresas brasileiras.

De acordo com a pesquisa, 46,95% dos RHs afirmaram já ter a prática de dar feedbacks personalizados para todas as pessoas candidatas que se inscreveram em suas vagas.

Diversidade ainda é um desafio a ser cumprido

Quando se trata de diversidade no recrutamento, o cenário é menos otimista: apenas 28,86% das empresas têm metas de contratação de grupos minorizados, independentemente de função e cargo; e 26,63% têm metas limitadas por cargos ou por grupos de diversidade específicos.

A maioria, 44,31%, não têm metas de contratação, o que mostra que diversidade ainda não é uma frente estratégica na maioria das empresas. Dias reforça que, recentemente, a Gupy está cada vez mais participativa na missão de tornar o ambiente corporativo as empresas mais diverso.

Como destaca o executivo, embora as empresa possuam uma demanda verdadeira de ampliar seus quadros de funcionários com minorias, essas companhias ainda possuem dificuldades de como se portar perante esse desafio ou até mesmo como realizar um processo seletivo específico para grupos minorizados.

"Nos últimos anos, identificamos a dificuldade de muitas empresas em recrutar pessoas de grupos minorizados. Por isso, em 2021 criamos as Soluções de Diversidade da Gupy. Com ela, as empresas podem realizar processos seletivos afirmativos, que são específicos para pessoas de grupos minorizados, e ainda têm acesso a dados de diversidade, o que permite identificar e corrigir etapas que estejam barrando o avanço dessas pessoas no processo seletivo. Com isso, já estamos ajudando muitas empresas a mudarem este cenário. É o poder e a tecnologia que toda empresa precisa", explica Dias.

Classificação dos RHs do Gupy Destaca

A EXAME reuniu o resultado da premiação do Gupy aos melhores e mais inspiradores times de RHs do Brasil. Confira a classificação completa em cada categoria:

Atração

EY Comm Wine ALGAR TELECOM SA Locaweb Serviços de Internet S/A

Desenvolvimento

Grupo Boticário Raízen Grupo Cataratas Messer Gases Grupo Marquise

Encantamento

Telefônica Brasil S.A. Lojas Quero-Quero SA Bayer Supergasbras IPM Sistemas

Ranking geral