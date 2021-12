Existe plural para "sim" e "não"? Veja essa e mais duas dúvidas comuns

Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

VÍRGULA ANTES DE ETC.

O termo “etc.” é a abreviação da locução latina “ét cétera” , que significa “e outras coisas”. Emprega-se com o sentido de “e outros”, “e assim por diante”, “e o resto”, ou seja, para indicar que outras coisas mencionadas devem ser subentendidas.

Aprofunde-se no marketing digital 6.0 e domine estratégias de posicionamento e negócios na internet. Saiba como!

A grande questão aqui é: deve haver ou não deve haver vírgula antes de “etc.”?

Assim como antes da conjunção “e”, somente em casos raros (raríssimos!) existirá uso de vírgula antes da locução latina abreviada “etc.”, de acordo com a tradição gramatical.

“Escreve contos, novelas, romances etc.”

O CORRETO É PEGO OU PEGADO?

Tradicionalmente, apenas “pegado”. Por uma questão de uso, o verbo “pegar” acabou se tornando, no Brasil, abundante.

“Silva tinha pegado a documentação no Ministério.”

No caso abaixo, percebe-se um uso comum no Brasil:

“A documentação não autorizada foi pega (é ou ê) por Silva.”

É VERDADE QUE EXISTE O PLURAL DE “SIM” E “NÃO”

Veja estas duas corretas sentenças:

“Cantores desafinados receberam todos os nãos dos jurados.”

“Cantores afinados, aplaudidos, receberam todos os sins possíveis.”

A derivação imprópria corresponde ao fenômeno de mudança da classe gramatical de um vocábulo. Um termo, originalmente verbo, pode derivar-se e apresentar-se como substantivo.

Nos dois usos dos exemplos, os termos são precedidos pelo determinante; o plural, pois, é o correto.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS

Aprofunde-se no marketing digital 6.0 e domine estratégias de posicionamento e negócios na internet. Saiba como!

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.