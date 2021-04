Executivos recomendam 7 livros para desenvolver sua carreira em 2021

Sabe qual o truque do Bill Gates para aprender mais enquanto lê? O bilionário, além de manter uma rotina que permite reservar mais de uma hora diária de leitura, gosta de fazer anotações nas páginas dos livros. E com as recomendações de leitura de executivos para crescer na carreira, é bom se preparar para fazer muitas notas.

1. Comunicação não-violenta: técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, de Marshall Rosenberg

Por Ewerton Fulini, vice-presidente corporativo do Instituto Ayrton Senna:

"Por meio deste livro conseguimos observar melhor nossos próprios sentimentos e necessidades, para se comunicar de maneira mais empática e não violenta. A CNV nos ajuda a agir de forma humanizada nas situações mais difíceis, ou seja, você pode ajustar a sua consciência para agir de forma diferente.

Às vezes não entendemos por que as pessoas se afastam umas das outras. Muitas vezes, o fato de fazer juízos moralistas é a principal causa. Não podemos julgar as pessoas só porque elas não agem de acordo com nossos valores.

E quantas vezes lidamos com as situações fazendo comparações? Sim, comparar situações ou pessoas não deixa de ser uma forma de julgamento e interfere na comunicação autêntica. E quantas vezes negamos as responsabilidades por nossas ações? Por exemplo: ‘não fui promovido porque meu chefe não gosta de mim’.

Para aplicar a CNV você precisa aplicar 4 elementos, que são: Observação, Sentimento, Necessidade e Pedido. Quando você observa e percorre esses 4 passos, em vez de dar espaço as atitudes agressivas e preconceituosas, por exemplo, podemos dar espaço para o respeito, a compreensão, a preocupação".

2. Good to Great, de Jim Collins

Por Rodrigo Vianna, CEO da Mappit:

“Este foi o primeiro livro que eu li após ter ingressado no universo de Recrutamento em 2004/2005. O livro mostra como transformar o bom em ótimo, e como levar empresas para um lugar que gera resultados sustentáveis. Jim Collins aborda de forma muito simples e com diversos exemplos a relação entre os valores corporativos e as grandes empresas duradouras. A obra foi embasada em uma pesquisa realizada com as empresas da Fortune 500! E o autor é um dos melhores que eu conheço para falar sobre o mundo corporativo.

De todos os ensinamentos que o livro traz para carreira, como a importância de disciplina, inovar, e ter processos, o mais relevante deles é ‘investir em pessoas’. E acredito nisso quase como se fosse um mantra. É extremamente relevante escolher as pessoas certas e dar a cada uma delas responsabilidades, objetivos, metas e reconhecimento”.

3. Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho

Por Rodrigo Vianna, CEO da Mappit:

“Como tenho no esporte muito da minha história, não poderia faltar esse livro em minha prateleira. A obra é uma biografia do Bernardinho, jogador de vôlei e técnico multi consagrado, que narra sua história de vida e suas conquistas. Entendo que por trás de um líder consagrado temos inúmeros problemas, dilemas e incertezas que fazem muitas vezes as pessoas mudarem o rumo da sua vida. Com ele não foi diferente. Ao longo da sua carreira, o Bernardinho pode enxergar os erros que cometeu e sempre buscou a excelência em tudo o que faz com o intuito de corrigir a rota e atingir todos seus objetivos. No caso dele, seus objetivos foram de fato conquistados, ele é o técnico mais vitorioso da história Brasileira do Vôlei, junto com Zé Roberto”.

4. A 4ª Revolução Industrial, de Klaus Schwab

Por Rodrigo Vianna, CEO da Mappit:

“A frase do autor define o que é esse livro intrigante que podemos ‘devorar’ em poucos dias é: ‘A quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital’.

O livro nos ajuda a entender para onde vamos, quando se trata da velocidade das mudanças no século 21. Fato que é impossível prever o tamanho dessas mudanças, mas a realidade é que não se pode fugir delas: ‘You can run, but you can’t hide’. A obra mostra também é que a tecnologia não caminha sozinha. Apenas uma solução pode revolucionar, mas não mudar o mundo se não for acoplada a outras. Ou seja, trata-se de um novo ecossistema, que é diferente, muito mais ágil e inovador, e quem não se adapta a essas mudanças pode ficar para trás”.

5. A regra é não ter regras – A Netflix e a cultura da reinvenção, de Reed Hastings e Erin Meyer

Por Fábio Milnitzky, sócio fundador e CEO da iN:

“Escrito pelo CEO da Netflix com apoio da professora do INSEAD, Erin Meyer, traz um raio-x sobre a cultura da empresa e de como a relação entre liberdade e responsabilidade ajudaram a transformar uma antiga locadora de vídeos em um expoente digital e do entretenimento.

É uma leitura que reforça como o respeito à diversidade de opiniões e origens, somadas ao protagonismo e a responsabilidade dentro de uma organização são fundamentais para fomentar a inovação e resultados. Longe dos manuais tradicionais de cultura, a Netflix encontrou um caminho inspirador para cursar sua própria trajetória”.

6. O Novo Código da Cultura, por Sandro Magaldi e José Salibi Neto

Por Fábio Milnitzky, sócio fundador e CEO da iN:

“Na busca pelas transformações culturais necessárias para provocar a evolução das empresas, os autores ressignificam o papel da cultura e estabelecem um verdadeiro roteiro de como realizar mudanças de forma contínua em nossas organizações. O aprofundamento em casos reais, como os de Netflix, Amazon, Maganize Luiza, Lego e Microsft, nos dão caminhos a partir de uma análise profunda e aplicável.

Da identificação dos elementos da transformação cultural até os passos para medir seus resultados, o livro nos traz clareza sobre seus elementos fundamentais, o papel do CEO durante a jornada e a importância de tratar a transformação cultural como um processo contínuo e não um projeto”.

7. O Novo Iluminismo - Em defesa da razão, da ciência e do humanismo, de Steven Pinker

Por Fábio Milnitzky, sócio fundador e CEO da iN:

“A chegada da segunda década do século XXI traz consigo uma série de inquietações: fake news, manchetes alarmantes, e dúvidas sobre os efeitos da pandemia e nosso futuro. Nesse livro, o professor Steve Pinker, que trabalhou no MIT, dá aulas em Harvard, e é um dos principais cientistas cognitivos do mundo, faz lembrar que a solução para estes e outros problemas está na fé na ciência, nos fatos e na nossa capacidade de criar.

No momento em que reavaliamos a forma como trabalharemos no futuro, as necessidades que as empresas precisam suprir para seus colaboradores e consumidores e os rumos que vamos tomar em nossas vidas, ter a certeza de que a humanidade é capaz de produzir soluções criativas e ao mesmo tempo científicas traz inspiração para o futuro. O livro deixa claro como, a partir da razão e do conhecimento, é possível resolver problemas – e como isso é importante em todos os níveis da nossa atuação como líderes e gestores”.