Executivo revela as 3 principais habilidades que um líder precisa em 2025

O ano de 2025 será marcado por transformações aceleradas. Avanços em computação quântica, biotecnologia e inteligência artificial prometem mudar a forma como vivemos e trabalhamos. Nesse cenário, lideranças eficazes precisarão equilibrar o domínio de novas tecnologias com habilidades emocionais e motivacionais, essenciais para navegar por essa nova era.

Aytekin Tank, CEO e fundador da Jotform, aponta três habilidades inegociáveis que qualquer líder deve ter para suceder em tempos modernos. As informações foram retiradas de sua coluna na Entrepreneur Magazine.

Inteligência emocional

Uma das primeiras lições para os líderes será compreender e cultivar sua inteligência emocional (EQ, da sigla em inglês). Um estudo da organização Six Seconds apontou que o EQ global está em queda pelo quarto ano consecutivo.

Isso significa que as pessoas estão mais voláteis e menos conectadas emocionalmente, o que dificulta a tomada de decisões e a colaboração. Joshua Freedman, CEO da Six Seconds, destaca que muitos líderes não conseguem entender suas próprias emoções, o que prejudica tanto a saúde mental quanto a eficácia organizacional de seus funcionários e deles mesmos.

Líderes de sucesso em 2025 precisarão expandir seu vocabulário emocional para identificar melhor os sentimentos, sejam eles de vergonha, frustração ou empatia. Essa prática aumenta a autoconsciência, melhora o ambiente de trabalho e promove conexões mais profundas com as equipes.

Em um mundo que valoriza cada vez mais o trabalho remoto e a comunicação digital, essa habilidade será essencial para criar uma liderança humanizada.

Alfabetização em inteligência artificial

Além disso, a alfabetização em inteligência artificial será indispensável.

De acordo com Matt Crabtree, da DataCamp, a IA não é apenas uma ferramenta, mas também um campo repleto de implicações éticas e desafios, como vieses sistêmicos e questões de privacidade. Líderes devem entender a tecnologia profundamente, não apenas para utilizá-la de forma eficiente, mas também para garantir decisões justas e responsáveis.

Por exemplo, embora a IA possa ajudar em tarefas como triagem de currículos ou agendamento de entrevistas, decisões como contratações ou análises de desempenho, ainda dependem da sensibilidade humana. A liderança precisa estar ciente das limitações da IA e agir com transparência, garantindo que essas tecnologias sejam usadas para complementar, e não substituir, as habilidades humanas.

Motivação

Outro elemento necessário para a liderança em 2025 será a capacidade de inspirar e motivar equipes. Uma pesquisa da Harvard Business Review revelou que menos da metade dos entrevistados consideram seus líderes inspiradores. Esse dado ressalta a necessidade de repensar abordagens antiquadas, como o modelo de recompensa e punição, que já não engaja os trabalhadores modernos.

Os profissionais de hoje buscam um propósito maior em suas carreiras. Para motivá-los, líderes precisam alinhar o trabalho diário ao propósito organizacional. Em empresas como a Jotform, o foco não está apenas na produção de ferramentas, mas no impacto que elas geram, como liberar tempo para que as pessoas realizem atividades mais significativas.

Uma liderança inspiradora comunica com clareza a visão da empresa e ajuda os colaboradores a enxergarem o papel único que desempenham no sucesso coletivo. Mais do que nunca, líderes precisam transformar a mentalidade de seus liderados, substituindo o "eu tenho que trabalhar" por "eu quero trabalhar", promovendo conexões emocionais com o trabalho e alinhando as metas individuais às organizacionais.

Neste ano repleto de mudanças, líderes que conseguem equilibrar essas três habilidades terão um diferencial competitivo. Esses profissionais não apenas guiarão suas organizações por tempos de incerteza, mas também criarão um ambiente de trabalho resiliente e mais preparado para o futuro.

