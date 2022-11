Executivo indiano que desbancou a Netflix fez carreira na profissão que está em alta e contratando

Facebook (Meta), Disney+ Hotstar, Disney Sart TV, McKinsey & Company. Essas são algumas das experiências profissionais listadas no LinkedIn de Ajit Mohan. O executivo indiano foi o vice-presidente do Facebook na Índia nos últimos 3 anos e 11 meses e, nos últimos dias, renunciou ao cargo para assumir a presidência do Snap - de acordo com a imprensa indiana.

Da sua atuação em cada uma das gigantes de tecnologia citadas, o maior destaque foi o resultado alcançado como CEO da Disney+ Hotstar: a empresa desbancou a Netflix em relação ao número de assinantes na Índia.

Se a gigante do streaming domina o mercado na grande maioria do mundo, na Índia não é bem assim. Enquanto a Netflix tinha cerca de 30 milhões de assinantes no país em 2019 (de acordo com estimativas do mercado), a Disney+ Hotstar alcançou os 300 milhões de usuários.

No país asiático, players tradicionais no ocidente como a Netflix e a Amazon Prime têm dificuldade de conseguir espaço de mercado e lucratividade. Isso acontece porque os serviços de streaming oferecidos por lá, geralmente, têm parcerias com as operadoras telefônicas e, portanto, oferecem serviços por menos de 2 dólares ao mês, tornando a competitividade mais acirrada.

Digital Manager: conheça a profissão de Ajit Mohan

À frente do sucesso da Disney+ Hotstar estava justamente Ajit Mohan. O indiano que fez carreira como executivo das gigantes de tecnologia se formou na Universidade Tecnológica de Nanyang, em Cingapura. Seu trabalho o levou a diversos países como Malásia, Estados Unidos e até ao Brasil. Mohan já contou, inclusive, que torce para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Com uma carreira toda construída sobre o pilar da tecnologia, a atuação do dia a dia do ex-chefe da Meta pouco dependia de conhecimentos tradicionais dessa área como linguagem de programação e desenvolvimento de softwares.

Na verdade, Ajit Mohan atuou praticamente durante toda a sua trajetória profissional em uma função pouco conhecida da área de tecnologia, mas que atualmente está em busca de profissionais e com dificuldades para encontrá-los.

Esse profissional é chamado de Digital Manager, e, em suma, é o responsável por comandar a implantação de projetos digitais e inovações tecnológicas nas empresas. A principal função do Digital Manager é supervisionar todo o ciclo de vida de um projeto digital, da concepção ao lançamento de um produto ou serviço.

Em sua trajetória, Mohan atuou desenvolvendo e coordenando a implementação de projetos digitais em todas as bigtechs pelas quais passou, desde a expansão do Facebook na Índia, até o crescimento da Disney+ Hotstar como um dos principais serviços de streaming do país.

Por mais que tecnologia tenha sido a base de todos os processos coordenados pelo executivo indiano, para executar tais funções, não foi preciso ter conhecimentos profundos em linguagem de programação ou desenvolvimento de softwares, por exemplo. Neste caso, conhecimento sobre metodologias ágeis, gestão de projetos e de pessoas se mostram mais úteis e são parte do que se espera de um Digital Manager.

Empresas buscam Digital Managers

E a demanda por este profissional está crescendo. Com cada vez mais (e mais rápido) avanços tecnológicos, as empresas precisam de gerentes capazes de comandar projetos digitais para incluí-las no ambiente virtual da forma mais inteligente e rentável possível.

Com a procura em alta, é comum encontrar vagas disponíveis para Digital Manager oferecendo salário de 5 dígitos, que, em alguns casos, ultrapassam os R$ 30 mil, podendo chegar aos R$ 7 bilhões em níveis de gestão.

