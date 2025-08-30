Executiva revela cinco perguntas que todos os líderes devem fazer a seus liderados

Tornar-se um líder eficaz é um desafio que muitos profissionais enfrentam ao longo da carreira.

Christine Cruzvergara, hoje chefe de estratégia educacional da Handshake, vivenciou isso na pele ao assumir, em 2011, uma equipe composta por membros mais velhos e experientes do que ela. A transição, longe de ser tranquila, ensinou-lhe diversas lições sobre liderança e a importância de construir conexões genuínas com a equipe. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

As 5 perguntas que moldam líderes melhores Para superar os desafios de comunicação e estabelecer um ambiente colaborativo, Christine criou cinco perguntas-chave que ela faz a todos os subordinados diretos: O que você quer, precisa e espera do seu supervisor?

Quais são os seus maiores incômodos no trabalho?

Como prefere receber feedback positivo? E crítico?

Como gosta de ser reconhecido por um trabalho bem feito?

Qual é um objetivo profissional seu neste ano e como posso ajudá-lo a alcançá-lo? Essas perguntas não só ajudam a alinhar expectativas, mas também demonstram que o gestor valoriza o crescimento e a individualidade de cada colaborador. Para Christine, esse diálogo inicial não apenas economiza tempo ao criar um relacionamento produtivo desde o início, mas também encoraja a autogestão e a transparência na equipe.

Como isso impacta a carreira Dominar habilidades interpessoais como a de Christine é essencial para profissionais em posições de liderança. O mundo corporativo exige cada vez mais líderes que saibam equilibrar a autoridade com a empatia, construindo ambientes de trabalho colaborativos. As perguntas de Cruzvergara são um exemplo prático de como líderes podem investir no potencial de suas equipes, promovendo a melhoria contínua e o engajamento. Essa abordagem também acelera processos que, tradicionalmente, levam meses para se consolidar. Saber como um colaborador reage ao feedback ou qual é o seu principal objetivo profissional permite ao líder oferecer suporte personalizado, o que pode ser o diferencial entre uma equipe engajada e uma que apenas cumpre tarefas. Além disso, a transparência demonstrada ao compartilhar seus próprios hábitos e preferências como líder contribui para que os colaboradores possam "gerenciar para cima", ou seja, ajustar suas estratégias para se alinhar às expectativas do gestor. Esse tipo de abertura cria um ambiente de trabalho mais funcional e menos propenso a ruídos de comunicação.