Carreira
Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Executiva diz que recém-formados precisam criar as próprias oportunidades no mercado de trabalho

Bonnie Hammer afirma que só diploma não basta e que Geração Z deve ser mais proativa e estratégica

Profissionais com pós-graduação possuem salários até 255% maiores em comparação com os que possuem somente a graduação. (LaylaBird/iStockphoto)

Profissionais com pós-graduação possuem salários até 255% maiores em comparação com os que possuem somente a graduação. (LaylaBird/iStockphoto)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15h58.

Priorizar nos meus resultados Google

Bonnie Hammer, ex-vice-presidente da NBCUniversal, enviou um recado direto aos recém-formados: o mercado não vai bater à sua porta. 

Diante de um cenário cada vez mais competitivo e impactado pela inteligência artificial, a executiva afirma que é preciso “criar oportunidades” para conquistar espaço profissional. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Um mercado em transformação exige novas posturas

A taxa de desemprego entre recém-formados nos Estados Unidos chegou a 5,8% em março de 2025, enquanto entre todos os graduados universitários o número é menos da metade: 2,7%. 

Segundo Hammer, parte desse descompasso se deve ao choque entre expectativa e realidade. “A suposição deles é: ‘Me formei, tirei boas notas, agora terei um ótimo emprego’. E não é isso que está acontecendo”, afirma.

Na avaliação da executiva, os jovens da Geração Z foram condicionados a esperar recompensas automáticas, sem a exigência de esforço prático. Ela aponta para a cultura dos “troféus por participação” e das “notas por esforço”, que acabaram por criar um senso de garantia de sucesso desconectado do mundo real.

Networking e ação prática: o que realmente abre portas

A executiva compartilhou um exemplo real: o filho de um amigo, recém-formado, se candidatou a 200 vagas por meio da plataforma da universidade. Nenhum retorno. 

A chance surgiu quando foi convidado, de última hora, para um jantar com potenciais empregadores. Ele alugou um carro, dirigiu mais de 300 quilômetros, compareceu — e saiu de lá com uma entrevista marcada e foi contratado.

A lição, segundo Hammer, é clara: “Eles precisam aproveitar todas as oportunidades que surgem. E conversar com todo mundo. Mesmo que o emprego não tenha nada a ver com a carreira dos sonhos.”

Na prática, o que impulsiona a carreira é atitude estratégica

A fala de Hammer revela a importância de uma abordagem ativa e conectada com o mundo real. O mercado atual exige que o profissional combine formação com comportamento estratégico, ou seja:

  • Estar disponível
  • Buscar contatos
  • Aceitar desafios fora da zona de conforto
  • Transformar qualquer interação em oportunidade

A formação universitária continua sendo relevante, mas não basta. É preciso desenvolver habilidades práticas, construir networking, adaptar o currículo com inteligência e estar presente nos lugares certos, mesmo que isso signifique pegar a estrada por uma chance improvável.

Saiba como ter sucesso no início da carreira 

Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance. 

O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.

Esse curso é ideal para você!

Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:

  • Ter maior clareza sobre sua carreira 
  • Superar o desafio da falta de experiência 
  • Desenvolver autoconfiança e protagonismo 
  • Aprimorar a habilidade de tomar decisões 
  • Aprender a conciliar vida acadêmica e profissional 

CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa Prática - Carreira de ExcelênciaNa PráticaNa Prática Carreira de Excelência
Próximo

Mais de Carreira

O êxito individual desaparece no fracasso coletivo

Não basta saber usar ChatGPT: o que aprender sobre IA para se preparar para o mercado

O conselho de Sócrates que ainda ajuda a tomar decisões melhores de carreira

Você foi promovido a gestor. E agora? 5 erros comuns de quem assume a liderança pela primeira vez

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir