Executiva de 26 anos fez Duolingo 'hitar' no TikTok. Agora, objetivo é escrever um livro

Se o Duolingo se tornou uma das marcas mais eficazes nas redes sociais, grande parte do mérito vai para Zaria Parvez, que anunciou nesta semana sua saída da empresa.

Aos 26 anos, ela ocupou por cinco anos o cargo de senior global social media manager do aplicativo de idiomas e ajudou a levar o perfil a 16,7 milhões de seguidores no TikTok.

Sob sua gestão, a marca criou desde uma série de interações bem-humoradas com a cantora Dua Lipa até a campanha em que o mascote Duo “morreu” atropelado por um Tesla Cybertruck — apenas para “ressuscitar” e voltar a postar no dia seguinte.

Em entrevista ao Wall Street Journal, Parvez contou que vai anunciar sua nova função na próxima semana. “Quero ter mais uma experiência de transformar uma grande marca em social-first, e então vou lançar minha consultoria e escrever um livro. Esse é o meu plano de cinco anos”, disse.

No LinkedIn, Parvez lembrou que assumiu o comando das redes sociais logo após se formar, em 2020, e destacou o impacto de sua estratégia na trajetória da empresa.

“Liderei a evolução do Duolingo para uma marca social-first, transformando o orgânico em um motor de crescimento que trouxe ondas de novos usuários. As redes sociais ajudaram a multiplicar quase por sete o valor de mercado da empresa em apenas cinco anos, ao entrar na cultura como um agente disruptivo inesperado”, escreveu.

Custo do sucesso

Ao Wall Street Journal, Parvez reconheceu que comandar uma marca tão visível tem um custo alto. Para ela, aprender os limites foi parte do processo. “Você não sabe onde está a linha até cruzá-la, e eu fiz isso por cinco anos. É muito teste e aprendizado e aceitar ser cancelado de vez em quando. É assim que você aprende”, afirmou.

A executiva contou ainda que a pressão do cargo a levou a tirar uma licença médica em 2024, depois de um período de noites mal dormidas e de intensa cobrança criativa.

“Eu estava realmente confusa e exausta. Chegou ao ponto em que a ansiedade de administrar uma conta tão grande e ter que estar sempre ligada pesava muito sobre mim. Eu dormia três horas por noite. Ficava incessantemente tentando descobrir como ser criativa da melhor forma", disse.

Esse esgotamento também pesou em sua decisão de deixar a empresa. “Adoro criar. Não preciso sempre fazer isso em uma plataforma. Posso fazer em um espaço menor, onde as coisas estão sob meu controle, e são julgadas pelo valor criativo, não pelo nível de viralização”, disse Parvez.

Na entrevista, Parvez ainda refletiu sobre a dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional. Segundo ela, havia momentos em que tentava impor limites de jornada, mas essa estratégia nem sempre funcionava.

“Houve muito de ‘não vou checar o Slack depois das 17h, vou realmente trabalhar 40 horas por semana’. Mas digo: quando não separei minha vida do meu trabalho, tive muito mais sucesso na minha função. Essa é uma verdade dura.”