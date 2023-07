EXAME Weekly ultrapassa 600 milhões de assinantes e é a maior newsletter do LinkedIn no Brasil

Com o propósito de ser um guia sobre negócios e carreira, a primeira edição da newsletter EXAME Weekly foi publicada em fevereiro de 2023. Cinco meses depois, a publicação feita através da ferramenta Newsletter do LinkedIn já alcançou mais de 600 milhões de assinantes (604.553) e é a maior do Brasil, segundo levantamento feito pela equipe da EXAME nos perfis dos principais veículos de mídia do país.

EXAME Weekly: 604.553 assinantes

Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 550.821 assinantes

550.821 assinantes Forbes: 497.025 assinantes

497.025 assinantes Valor Econômico: 358.868 assinantes

358.868 assinantes InfoMoney: 319.907 assinantes

319.907 assinantes Estadão: 253.995 assinantes

253.995 assinantes Época Negócios: 185.219 assinantes

185.219 assinantes G1: 73.355 assinantes

73.355 assinantes Veja: 52.635 assinantes

Publicada semanalmente, a EXAME Weekly destaca conteúdos relevantes que podem alavancar negócios e jornadas profissionais a partir de histórias de sucesso e do olhar atento às principais tendências do mundo do trabalho.

Os assinantes têm acesso à seção “Destaques da semana”, com as notícias mais importantes de negócios e do mercado de trabalho publicadas no site da EXAME; à “Inspiração nos negócios”, com histórias de empreendedores de sucesso; a dicas exclusivas de cursos gratuitos sobre as principais tendências do mercado; e, por fim, a uma seleção de vídeos sobre o tema.

Como assinar a EXAME Weekly

Quem se inscreve na newsletter pelo LinkedIn recebe uma notificação na rede social toda vez que uma edição nova é publicada. No total já foram 27 edições lançadas toda segunda-feira às 8h. Para se inscrever é só acessar o link da newsletter no LinkedIn clicando aqui.