EXAME oferece série de vídeos para quem deseja se destacar no agronegócio; veja como participar

Entre os dias 13 e 21 de março, a EXAME Academy apresenta, em parceria com a escola Agroadvance, a série “Carreira no Agronegócio”. Ela será totalmente online e abordará como ganhar relevância no mercado de trabalho através do uso de tecnologias disruptivas no campo.

Hoje, o agronegócio representa 27,4% do PIB do Brasil, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). Ou seja, trata-se de uma área estratégica para o desenvolvimento do país.

O potencial do setor é tanto que os investimentos em pesquisa científica e utilização de novos equipamentos só avançam. Se antes trabalhar em zonas rurais era sinônimo de segurar uma enxada, agora a realidade é completamente outra.

Nos últimos 50 anos, a agricultura passou por diversas transformações e ampliou exponencialmente a sua produtividade através de máquinas capazes de gerar mais com menos.

De 1977 a 2017, por exemplo, a produção de grãos passou de 38 milhões de toneladas para 236 milhões. Para chegar a esse resultado, a área plantada apenas dobrou.

Qual é o futuro do agronegócio?

Assim como a substituição do trabalho manual por máquinas alterou profundamente os resultados dos agricultores, a introdução de tecnologias como blockchain, IoT e AI deve fazer o mesmo.

Hoje, quem não busca formas de automatizar os seus processos e implementar novas metodologias tende a ficar para trás.

Apenas para dar um exemplo, vale mencionar o caso da AgroTools. Há mais de dez anos, essa startup criou uma ferramenta de monitoramento por satélite capaz de acompanhar toda a operação de empresas do agronegócio.

Em 2022, os resultados apareceram e, logo em sua primeira rodada de investimentos, a AgroTools levantou R$ 100 milhões.

Para as outras empresas do ramo, a mensagem foi clara: quem souber alinhar tecnologia de ponta ao agronegócio deve lucrar muito.

Que tipo de profissional as empresas do agronegócio desejam?

Em meio a tantas transformações, as empresas de agricultura estão buscando pessoas capazes de lidar com as demandas de diferentes stakeholders e liderá-las rumo a uma cultura de inovação corporativa.

Basicamente, elas procuram colaboradores qualificados o suficiente para implementar projetos e ajudá-las a incorporar o que há de mais inovador no mercado. Para isso, as áreas de recrutamento oferecem benefícios atraentes e excelentes remunerações.

No entanto, a verdade é que há uma escassez de profissionais qualificados. Mesmo que alguns tenham algum conhecimento técnico ou familiaridade com a área, poucos conhecem as tecnologias capazes de levar a produção das lavouras para outro patamar, por exemplo.

Por isso, quem possui competências relacionadas a esse âmbito e sabe aplicá-las na prática - como é o caso do Agro Digital Manager - costuma se destacar muito.

Esse cargo é responsável por implementar novas tecnologias no campo e ajudar agricultores a alcançarem resultados melhores enquanto diminui o uso de recursos. Em resumo, o Agro Digital Manager é o “profissional do mais com menos”.

Série Carreira no Agronegócio: 100% gratuita e online

Pensando em ajudar tanto quem ainda quer ingressar nessa área quanto quem já atua nela e busca resultados melhores, a EXAME Academy organizou quatro encontros gratuitos para discutir as principais tendências do agronegócio.

Durante os vídeos, será abordado quais tecnologias e métodos têm mais sintonia e impacto na agricultura, mas principalmente como construir uma carreira promissora como Agro Digital Manager nesse setor que já movimenta mais de ⅕ do PIB do Brasil.

