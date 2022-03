EXAME Invest e Fin4She terão cobertura no Mês da Mulher; acompanhe

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

No Dia Internacional da Mulher, a EXAME Invest e a Fin4She anunciam uma cobertura especial sobre as conquistas e os desafios das mulheres em diferentes áreas da sociedade, de suas relações com as finanças ao mercado de trabalho.

A cobertura começa nesta terça-feira, dia 8, e se estenderá até o fim do Mês da Mulher, com uma série de reportagens que vão tratar de temas como as capacidades mais essenciais das lideranças femininas e suas habilidades que podem ser exploradas ao investir.

Nesta terça, Carolina Cavenaghi, cofundadora e CEO da Fin4she, uma plataforma que conecta e impulsiona negócios e pessoas através da diversidade, e colunista da EXAME Invest, escreve o artigo “A guerra não tem rosto de mulher, mas todo dia é uma luta”, em que faz reflexões à luz dos acontecimentos correntes na Ucrânia.

Veja a seguir a programação:

15 de março: Análise histórica, conquistas até aqui e próximos desafios.

17 de março: 5 perfis de mulheres investidoras para seguir e acompanhar.

22 de março: Lideranças femininas do futuro: quais capacidades serão valorizadas e necessárias (empatia é a ferramenta mais potente dos líderes do futuro?).

24 de março: Mulheres e suas relações com o dinheiro: lições de planejadoras financeiras, gestoras e investidoras.

29 de março: Cinco dicas para ser um aliado mais proativo para as mulheres no mercado de trabalho.

31 de março: Etarismo e as lições de mulheres com mais de 50 que estão no mercado de trabalho.