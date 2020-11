EXAME Experience promove fórum gratuito sobre saúde mental em organizações

Ansiedade e depressão são palavras mais comuns no ambiente corporativo (e na vida pessoal) hoje em dia do que há anos, cenário que foi agravado durante a pandemia. Companhias em todo mundo têm registrado quedas de produtividade e lucros devido à ansiedade e depressão de seus colaboradores.

De acordo com uma pesquisa feita pela Mastercard, 62% dos brasileiros passaram a se preocupar mais com sua saúde mental, enquanto 58% acreditam que cuidar da saúde se tornou essencial.

Mas falar sobre o tema ainda é um grande tabu, tanto a gestores quanto funcionários. O Summit de Saúde Mental nas Organizações estreia como o evento que busca mudar essa realidade. A EXAME Experience vai reunir os melhores especialistas nacionais e internacionais para romper estigmas sobre o tema e promover iniciativas de autocuidado, autoconhecimento e empatia dentro e fora das empresas.

Serão 3 dias de painéis e talk shows ao vivo, em uma programação totalmente online e gratuita. A iniciativa que ocorre nos dias 8, 9 e 10 de dezembro às 20h no YouTube da EXAME é uma parceria EXAME com a Cia de Talentos, o Hospital Albert Einstein e a GetAhead.

“Através da EXAME Experience, temos a missão de discutir temas cada vez mais atuais e necessários para a sociedade. Em um mundo em pandemia, saúde mental tornou-se mais do que um tabu a ser superado, é uma agenda da EXAME junto às corporações brasileiras”, afirma Pedro Thompson, CEO da EXAME.

No primeiro dia do Summit de Saúde Mental nas Organizações, especialistas debateram sobre a necessidade de se trabalhar sobre o tema atualmente e a sinergia da saúde mental com outros aspectos sociais (cultura, mudança e diversidade).

No segundo dia de evento os temas serão a redução do preconceito e a promoção da saúde mental; estratégias de prevenção para o burnout e o papel do líder como promotor de saúde mental na organização.

Por fim, no último dia de discussão, os painéis vão trazer discussões sobre como lidar com os sinais de estresse excessivo; como construir um business case para investir em saúde mental nas organizações; impactos positivos e desafios de implementar saúde mental nas empresas e o futuro do trabalho com a saúde mental como foco da geração Z.

Alguns dos participantes confirmados são: Geoff McDonald (Co-fundador da ONG Minds at Work e ex-Unilever); Sidney Klajner (Presidente do Hospital Albert Einstein); Tania Consentino (Presidente da Microsoft Brasil); Betina Lackner (Diretora de RH da Johnson & Johnson); Nélio Bilatte; Sarah Evans Lacko (pesquisadora da London School of Economics).