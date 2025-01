EXAME e Saint Paul promovem aula virtual e gratuita sobre as melhores ferramentas de IA para 2025

Uma conclusão do Índice de Tendências de Trabalho 2024, feito pelo LinkedIn em parceria com a Microsoft, chamou a atenção. Apesar de 83% dos trabalhadores brasileiros utilizarem ferramentas de inteligência artificial no trabalho – superior à média global de 75% –, ainda há uma lacuna significativa no treinamento formal oferecido pelas empresas.

O estudo mostra que apenas 39% dos funcionários receberam capacitação sobre inteligência artificial de seus empregadores. Isso significa que ainda há uma grande parcela de profissionais brasileiros que não estão preparados para adotar a IA no trabalho. E o problema disso é grave: profissionais que não sabem usar IA estão sendo descartados pelas empresas, segundo o mesmo levantamento do LinkedIn com a Microsoft.

Garanta um diferencial no currículo e esteja pronto para dominar as oportunidades de 2025: clique aqui e assista uma aula gratuita sobre IA

"A maioria dos líderes afirma que não contrataria alguém sem competências de IA", diz o levantamento, que ouviu mais de 31 mil trabalhadores ao redor do mundo – incluindo o Brasil. Para ir na contramão desse movimento, trabalhadores buscam qualificação por conta própria.

De olho nisso – e reforçando o seu compromisso com a democratização da educação –, a Faculdade EXAME e Saint Paul apresentam uma aula virtual e gratuita sobre inteligência artificial.

A aula vai ensinar as ferramentas de IA mais importantes para quem deseja ser mais produtivo no trabalho, fazer entregas com mais velocidade e organizar melhor as demandas.

Veja o que você vai aprender:

✅ Automatizar tarefas repetitivas. ⁣⁣

✅ Personalizar sua abordagem profissional. ⁣⁣

✅ Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣⁣

✅ Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣⁣

✅ Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣⁣

Será possível acompanhar o treinamento de forma virtual, nesta quinta-feira, 02 de janeiro, às 19h30. São duas horas de um conteúdo robusto e prático. ⁣⁣Clique aqui para garantir uma vaga.

EU QUERO APRENDER IA COM EXAME E SAINT PAUL

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.