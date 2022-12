Exame e Ibmec oferecem aulas gratuitas, com certificado, de MBA para quem quer se tornar Gestor ESG

A EXAME e o Ibmec, uma das principais escolas de negócios do país, se reuniram na produção do MBA em uma das profissões consideradas mais promissoras para os próximos anos: o gestor em ESG.

Entre os dias 9 e 17 de janeiro, as 4 primeiras aulas do MBA serão disponibilizadas gratuitamente na série Carreira em ESG para que os interessados no curso acessem o conteúdo e decidam se a pós-graduação faz sentido ou não para si.

Após a participação nas primeiras aulas, os alunos receberão um certificado para ser incluído no currículo, independentemente de decidirem comprar o curso ou não. Para se cadastrar e participar da aula gratuita, basta acessar a página oficial do curso clicando aqui ou no botão abaixo:

Leia também: O que é ESG? 7 perguntas e respostas para entender a maior tendência de negócios da década

Carreira em ESG

As 4 aulas iniciais do MBA serão ministradas pela diretora de ESG da EXAME Renata Faber que possui mais de 10 anos de experiência no tema. Após 2 décadas trabalhando no mercado financeiro, Faber fez especializações em instituições como a London Business School e vem atuando ativamente em parcerias com empresas para auxiliá-las a avançar na agenda sustentável.

No decorrer das aulas, os alunos aprenderão:

a oportunidade que o setor oferece e por que é um bom momento para se especializar;

habilidades necessárias para se tornar um especialista em ESG;

quais são os caminhos possíveis para profissionais qualificados no tema;

o passo a passo para construir uma carreira em ESG.

Alta demanda por profissionais ESG

Conforme o tema ganhou espaço na pauta global, dos negócios aos investimentos, a demanda por profissionais especialistas cresceu e multinacionais bilionárias buscam gestores em ESG com urgência. Como atrativo, o setor oferece altos salários, vagas de sobra e um trabalho com propósito.

De acordo com o site Glassdoor, as remunerações estão sempre na casa dos 5 dígitos e chegam a ultrapassar os R$ 30 mil por mês. As propostas vantajosas são explicadas pela escassez de profissionais no mercado.

Um estudo do CFA Institute, apontou que menos de 1% do 1 milhão de contas do setor financeiro analisadas no LinkedIn em dezembro do ano passado tinha qualificação na área.

Dentre as principais atribuições do profissional especialista em ESG, estão:

Desenvolver uma visão estratégica para a empresa;

Viabilizar projetos de sustentabilidade;

Promover treinamentos de colaboradores com relação ao tema;

Criar e monitorar indicadores de desempenho de sustentabilidade;

Desenvolver relatórios para prestação de contas;

Minimizar os impactos da cadeia produtiva da empresa.

Quer saber como se especializar em ESG?

