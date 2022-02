EXAME e Aladas preparam evento para discutir o protagonismo feminino

Não é à toa que palavras como “inclusão” e “diversidade” aparecem com cada vez mais frequência nas agendas e nos pilares culturais de grandes empresas. Afinal, diminuir a disparidade de oportunidades e trazer protagonismo para grupos minoritários (como mulheres, negros, LGBTQIA+ e PCDs) é uma necessidade urgente dentro do mercado de trabalho.

Para ter uma ideia, segundo a pesquisa “Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil”, do IBGE, as mulheres ainda ocupam menos da metade (37,4%) dos cargos de gerência no país.

Outro levantamento, realizado pela plataforma Pulse em parceria com a Nosh Somos, mostrou que grande parte das mulheres empregadas ainda ganha menos do que os homens para exercer as mesmas funções. E que menos de 10% dos funcionários das empresas fazem parte dos grupos considerados minoritários. A pesquisa ouviu mais de 6,6 mil pessoas, de 60 empresas diferentes.

“Os dados demográficos da pesquisa conduzida pela Pulses revelaram respondentes principalmente brancos, adultos jovens, heterossexuais, cisgênero [que se identifica com o sexo biológico com o qual nasceu], cristãos, pessoas sem deficiência, reconhecidos na literatura como pertencentes aos grupos dominantes ou privilegiados [Saska, 2020]”, diz o documento.

Foi de olho nestes e em outros números preocupantes, que nasceu a Aladas, uma plataforma de cursos digitais gratuitos que visa encorajar, capacitar e apoiar o desenvolvimento de mulheres empreendedoras.

“Queremos mudar estatísticas e quebrar vieses inconscientes que vêm impedindo as mulheres de performar no mundo dos negócios”, diz Daniela Graicar, que é fundadora do movimento, no site da empresa.

No dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, ela estará no evento Agora é que são elas. Resultado de uma parceria entre a EXAME e a Aladas, o encontro virtual e gratuito pretende trazer luz a assuntos importantes para o processo de empoderamento feminino, como carreira, finanças, maternidade, saúde mental, sexo e envelhecimento.

Apresentado de maneira totalmente virtual, o evento acontecerá no dia 8 de março, a partir das 9h, e será composto de seis painéis e um papo aberto. Dentre as convidadas, estão nomes como Angélica Ksyvickis (apresentadora e cofundadora da plataforma Mina); Juliana Azevedo (CEO da P&G); e Adriana Barbosa (CEO da Pretahub).

Veja, abaixo, o tema de cada um dos painéis.

1 – Maternidade, culpa e trabalho: os pratos que equilibramos

2 – Interseccionalidade: Existe espaço para todes?

3 – Show me the money: Mulheres e finanças

4 – Elas no topo: Soft skills em alta

5 – Tecnologia e Inovação: Motor da transformação

6 - Sonhar e querer mais

7 – Papo aberto: Envelhecimento, autocuidado e sexo

