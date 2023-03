EXAME completa três anos de nova gestão e consolida missão de se tornar case de inovação em mídia

Há três anos, EXAME começou uma jornada ousada: aliar credibilidade e referência editorial com inovação tecnológica para se tornar pioneira no modelo de mediatech, uma startup de mídia que passou a entregar além do conteúdo jornalístico.

Entre 2020 e 2022, a empresa viveu os momentos mais inovadores da sua história em 55 anos — e, como em toda startup, foi uma fase recheada de testes e aprendizados. Aprendizados estes que foram essenciais para firmar as bases da nova estratégia e, em 2023, chegar a hora de voar mais alto. Para chegar aqui, é claro, foi necessário trabalhar duro. Nesse período, houve um investimento robusto em tecnologia e estruturação de uma equipe de dados para oferecer conteúdo diferenciado que atendesse às necessidades de cada leitor.

Em um ano marcado por eventos que mexeram com a vida e o bolso dos brasileiros, como Copa do Mundo e eleições presidenciais, a equipe da EXAME trabalhou de forma conjunta para desenvolver plataformas que permitissem uma cobertura multimídia em tempo recorde, sem abrir mão da qualidade editorial. O esforço foi reconhecido com recordes de audiência em ambas situações.

"Na Exame investimos muito para conhecer nosso público. Com isso, oferecemos o melhor conteúdo para diferentes perfis de leitores, além de soluções sob medida para diferentes perfis de empresas e anunciantes. Nos últimos meses lançamos novas ferramentas para segmentar a audiência. E também novos produtos editoriais para captar mais leitores fiéis, além de novos assinantes para nossos canais digitais e para a revista, cada vez mais premium. Entre as novidades estão os dossiês, que levam para o dia-a-dia do site a profundidade e o apelo visual das grandes reportagens que ajudaram a construir a marca da Exame", diz Lucas Amorim, diretor de redação de EXAME.

Além de se tornar o principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial do país, um dos objetivos de EXAME é fomentar o capitalismo e formar líderes no Brasil por meio de conteúdo e educação de qualidade. Um dos pilares dessa estratégia é a EXAME Academy, plataforma de educação digital que, em pouco tempo, se tornou uma das principais edtechs brasileiras em faturamento. Sob o comando de Heloísa Jardim, que acaba de assumir o posto de head de EXAME Academy, a meta é crescer ainda mais, atuando em transversais nas quais o veículo já é referência no mundo editorial, como Empreendedorismo, Negócios, ESG, Carreira e Marketing Digital.

“Sempre tivemos um foco claro em resultado e eficiência. Acreditamos que temos um potencial enorme de crescer e multiplicar a participação no mercado de educação nos próximos anos. Tudo isso, é claro, sem abrir mão da qualidade, investindo bastante para entregar um produto educacional premium”, diz Pedro Valente, co-CEO da EXAME.

Além do reforço em capital humano, um dos objetivos deste ano é encontrar parceiros para acelerar os resultados e permitir que EXAME entre em novos mercados, como pós-graduação e treinamentos corporativos. “O nosso grande direcionamento para 2023 é passado o momento de turnaround, nos consolidarmos como um case de inovação em projetos de mídia. Do lado editorial, utilizando dados e tecnologia para oferecer soluções com diferencial competitivo para leitores e parceiros. Do lado de educação, crescendo de forma orgânica e inorgânica, sem deixar de lado a rentabilidade, para sermos a melhor edtech do Brasil”, afirma Renato Mimica, co-CEO da EXAME.

O investimento em pessoas e na criação de uma cultura que reflete a nova fase da EXAME é algo essencial nesse processo. E, em uma empresa baseada em dados, isso significa revisitar processos e ferramentas internas constantemente. “Em 2023, atualizamos o nosso processo de onboarding com o objetivo de proporcionar uma imersão cultural prática desde o início. Enquanto isso, amadurecemos processos como a nossa avaliação de performance, metas de diversidade e os rituais de integração no escritório.", diz Adriana Cappa, diretora de Pessoas e Cultura.

"Na EXAME, valorizamos quem faz acontecer, tem senso de inconformismo e joga junto. Por isso, agilidade na troca de informações é algo crucial e, que só é possível, por meio do olho no olho, o que reforça a importância do modelo de trabalho híbrido para a maioria das áreas”, afirma a executiva. Se você acha que esse ambiente é para você e se identifica com essa missão, siga a página da EXAME no Linkedin para ficar de olho nas oportunidades de se juntar ao time.

Conheça, também, alguns dos nossos produtos:

Podcasts

EXAME Flash: um resumo rápido com as principais notícias do dia para estar sempre bem informado.

EXAME Carreiras: entrevistas com profissionais de destaque, CEOs, empreendedores e especialistas de recursos humanos sobre suas jornadas de carreira e dicas para o mercado de trabalho.

ESG de A a Z: o podcast para quem quer mudar o mundo traz entrevistas exclusivas com as principais lideranças do ESG sobre os desafios dessa jornada em direção a uma economia mais justa e ambientalmente correta, sem abrir mão da lucratividade.

EXAME Invest: as principais notícias do dia e tudo de mais importante que aconteceu no mercado financeiro.

Canais no YouTube

EXAME: Focado em concentrar todos os vídeos do site, complementos da revista impressa, entrevistas e materiais exclusivos das nossas áreas de negócio. Conteúdos com foco em hard news, entretenimento, negócios, investimentos, empreendedorismo e tecnologia.

EXAME Academy: Canal com foco na educação digital para o desenvolvimento pessoal e profissional dos leitores. Aqui apresentamos vídeos, cursos gratuitos, eventos, palestras e workshops com foco em te mostrar as tendências do mercado de trabalho e te ajudar a se tornar um profissional do futuro.

EXAME Invest: Trazemos o melhor conteúdo em vídeo sobre o mercado financeiro, finanças pessoais, investimentos, economia e ESG.

Newsletters

Desperta: A melhor opção para se atualizar rapidamente sobre as notícias mais importantes do dia. Ao assinar, você recebe todos os dias (bem cedo) o que aconteceu - e o que vai acontecer - no Brasil e no mundo. O leitor tem acesso a principal matéria do dia e a uma lista de mais de 20 notícias rápidas sobre mundo, mercados, negócios, Brasil, COVID, temas pop e temas casuais.

Invest: Essa é a newsletter pensada para quem quer investir melhor o próprio dinheiro, sem precisar passar horas lendo relatórios e análises de mercado.

Academy: A Academy é uma newsletter especializada em carreira, mercado de trabalho e educação da Exame. Nela, você recebe dicas sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, além de notícias sobre o mercado de trabalho e oportunidades.

Empreenda: Em uma edição semanal, você recebe gratuitamente conteúdos exclusivos selecionados pelo time da EXAME sobre empreendedorismo para alavancar sua empresa.

ESG: Reportagens, entrevistas, podcasts e análises de mercado feitas pelo time da EXAME com o intuito de colocar o leitor na vanguarda das transformações que estão ocorrendo na economia.