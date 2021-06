Em busca de recolocação no mercado? Bolsa de estudos pode te ajudar

A EXAME Academy, plataforma de educação digital da EXAME, uniu-se à Trevisan Escola de Negócios, em uma ação do bem, para oferecer uma bolsa de estudos para os cursos disponibilizados pelas duas instituições. O objetivo é capacitar e desenvolver competências de profissionais que estão fora do mercado de trabalho atualmente.

Dê o passo certo em direção à carreira dos seus sonhos. Concorra a uma bolsa de estudos.

Para quem é destinado?

Se você já possui uma graduação ou cursa a partir do 3º ano de faculdade e está desempregado há no mínimo três meses, essa é uma excelente oportunidade de dar a volta por cima. A bolsa é voltada para quem quer ter a chance de se capacitar e desenvolver competências para retomar sua posição no mercado.

Isso porque a EXAME Academy possui as "Jornadas EXAME Academy". Trata-se de uma assinatura anual que funciona como um serviço de streaming de cursos.

Entre as opções estão as Trilhas do Conhecimento. São cursos divididos em trilhas que, ao final, ajudam o aluno a estar sempre atualizado e ainda podem gerar créditos.

Com eles, é possível eliminar disciplinas para concluir um MBA da parceria com a Trevisan em menos tempo. Ou seja, o estudante pode escolher os conteúdos mais interessantes para sua carreira e depois usar os créditos para terminar a especialização.

Os cursos têm diversas cargas horárias. E, dependendo das trilhas escolhidas, elas podem representar até 60% dos requisitos da grade de um MBA.

Dê um novo rumo para a sua carreira

Atualmente, o profissional que se destaca no mercado é aquele que tem competências diferentes das usuais. Ou seja, ele está sempre um passo à frente dos outros, muito por conta dos estudos.

A EXAME Academy e a Trevisan acreditam que o Lifelong Learning (aprendizagem contínua) é a chave para quem quer se dar bem no futuro. Estudar sempre e buscar novas habilidades é o que torna o profissional mais capacitado e o ajuda a se destacar no mercado de trabalho.

A formação continuada proporciona justamente isso. Faz com que o profissional tenha cada vez mais contatos e conexões no seu dia a dia, ajuda no desenvolvimento de novas habilidades e na qualificação constante durante a carreira.

Os cursos oferecidos pela EXAME Academy nas Trilhas de Conhecimento são diversificados. Há desde cursos sobre governança corporativa até gestão orçamentária. Com professores experientes e capacitados, a Trevisan fornece ainda suporte online para os alunos, além de uma plataforma inovadora para os estudos.

São diversas trilhas em que o aluno desenvolverá técnicas, métodos, tecnologias e conceitos financeiros para analisar demonstrações contábeis, otimizar investimentos, gerenciar e controlar o orçamento, e apoiar a tomada de decisão em empresas.

Quanto custariam as "Jornadas EXAME Academy" sem a bolsa?

O programa Jornadas Exame Academy, com todos os benefícios e vantagens, está no valor de 1.188 reais. Entretanto, você pode fazer este curso de forma gratuita. Inscreva-se para concorrer a uma bolsa.