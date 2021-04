EXAME Academy lança MBA Executivo em ESG e Impact

A EXAME Academy, em parceria com a Trevisan Escola de Negócios, lança o MBA Executivo em ESG e Impact. O curso permite que o aluno aprofunde seus conhecimentos sobre os possíveis impactos nos negócios causados por ações relacionadas à sustentabilidade, governança corporativa e temáticas sociais.

Seja protagonista em um mercado de US$ 31 trilhões com o MBA da EXAME Academy e Trevisan Escola de Negócios

As três letras do sucesso

A sigla ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês) tem se popularizado nos últimos anos e virado um assunto importante para empresas e investidores. Isso porque episódios negativos e polêmicos já afetaram, por um certo período, as operações de grandes companhias.

Portanto, empresas que querem se manter competitivas precisam seguir esses parâmetros. Cabe ao investidor observar essas ações para alocar o patrimônio com mais assertividade e em empresas que estão alinhadas ao seu propósito de vida.

Afinal, a população também tem passado por uma mudança de hábitos. A escolha por empresas engajadas nas melhores práticas de ESG vai desde uma simples compra de supermercado até a compra de uma ação na bolsa de valores.

MBA Executivo em ESG e Impact

Diante desse cenário, que gera uma crescente busca por profissionais especializados na área, o MBA da EXAME Academy chega para preparar os alunos a desenvolverem as melhores práticas corporativas em ESG. Além disso, ensina a avaliar os impactos dessas ações no mundo dos negócios.

“A missão é de formar profissionais aptos a promover a sustentabilidade, sem abrir mão do lucro”, informa a Trevisan em seu site. Um dos diferenciais do curso é o corpo docente, com atuação global e network com potencial para mudar o futuro do aluno para melhor.

Por uma mensalidade acessível, é possível ter uma pós-graduação de nível internacional. O valor do MBA é de 24 parcelas de 767,65 reais. Mas é importante ressaltar que o preço é uma condição especial de lançamento da parceria, válida por tempo limitado. O pacote inclui ainda a assinatura digital da EXAME.

O aluno que aderir ao curso de ESG e Impact da Trevisan com a EXAME Academy tem acesso a aulas ao vivo, que acontecem de maneira interativa e online. Elas são ministradas por professores e especialistas da EXAME e do BTG Pactual.

Módulos do MBA

O MBA ESG e Impact é dividido em quatro módulos. O primeiro, chamado ambiente regulatório, trata questões mais burocráticas como: marcos regulatórios relacionados à atividade empresarial, ambiental, social, penal, mercado financeiro e de capitais, marcos regulatórios internacionais, entre outros.

Já o segundo módulo é sobre mapeamento de riscos. Nele, o estudante aprende a conferir os principais indicadores de sustentabilidade ambiental, social e de governança. Há também aulas sobre construção de matriz de risco em sustentabilidade para decisões estratégicas e de investimento e muitos mais.

O terceiro módulo aborda temas ligados à mitigação de riscos e soluções, como gestão de riscos relacionados ao ESG, data science aplicada aos padrões ESG e direito ambiental.

No quarto e último módulo, o aluno aprenderá tudo sobre economia circular, economia do carbono zero, green economy e blue economy. Além disso, terá oportunidades de colocar em prática tudo que aprendeu no decorrer do curso.

As aulas são quinzenais e programadas para acontecer às sextas-feiras, durante a noite, e aos sábados, em período integral. Mas as interações ficam disponíveis para que os alunos possam assistir a qualquer momento, dando flexibilidade para que possam montar uma rotina de estudos adequada a sua agenda. A carga horária total do curso MBA e Impact é de 432 horas.