EXAME abre vagas para aulas virtuais sobre finanças corporativas que dá direito a certificado

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta, entre os dias 14 e 22 de outubro, uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

As aulas serão apresentadas por Marcelo Desterro, mestre em Finanças pelo ITA, com vasta experiência como CFO em empresas de capital aberto, start-ups e multinacionais, além de habilidades com valuation, FP&A, M&A e IPO.

“Em um mundo em constante transformação, onde decisões precisam ser tomadas de forma rápida, basear suas ações em números e dados é uma habilidade indispensável”, diz ele. “Entender os números, saber interpretar indicadores financeiros e definir um plano estratégico baseado nesses dados é o diferencial que separa os grandes líderes dos gestores medianos."

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.