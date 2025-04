Ex-tenista número 1 do mundo revela conselho que pode ajudar a carreira de ‘qualquer pessoa'

Relacionamentos, aprendizado contínuo e capacidade de resolver problemas: esses são os três pilares que, segundo Billie Jean King, definem uma trajetória de sucesso.

Aos 81 anos, a ex-número 1 do mundo no tênis e referência global na luta por igualdade de gênero continua ensinando, com ações e palavras, como liderar com propósito. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A consagrada atleta, reconhecida recentemente como a primeira mulher a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood por sua contribuição ao entretenimento esportivo, compartilhou seu conselho mais valioso durante um evento em parceria com a marca Elf.

Os três pilares para uma carreira de sucesso

"Relacionamentos são tudo", afirma King. Para quem atua em posições de liderança, essa dimensão relacional é essencial. Liderar exige não apenas autoridade técnica, mas empatia, comunicação e construção de vínculos duradouros — habilidades muitas vezes negligenciadas, mas que fazem toda a diferença em ambientes de alta performance.

O segundo pilar apresentado por King também se conecta diretamente com a essência da liderança contemporânea: "Continue aprendendo e continue aprendendo a aprender".

Ela se refere ao que hoje é amplamente conhecido como mentalidade de crescimento, um conceito-chave para líderes que buscam adaptação em um mundo em constante mudança. Mais do que acumular conhecimentos técnicos, trata-se de cultivar curiosidade, abertura a novos pontos de vista e humildade para reconhecer que sempre há algo a evoluir.

"Esse é um currículo para a vida toda" Billie Jean King, ex-número 1 do mundo no tênis

O terceiro ponto completa o tripé: "Seja um solucionador de problemas". Para King, mais do que cumprir tarefas, líderes precisam encontrar soluções criativas e propor melhorias que transcendam o óbvio.

Essa postura proativa, voltada à inovação e ao pensamento crítico, é indispensável para quem deseja liderar com impacto — não apenas no esporte, mas em qualquer setor da economia.

Mais do que ícone esportivo, Billie Jean King representa uma liderança que transcende quadras e troféus. Seu legado está na coragem de desafiar normas, na busca incessante por equidade e na disposição de evoluir continuamente. Suas ideias dialogam com o que há de mais atual em gestão: inteligência emocional, aprendizado constante e inovação.

