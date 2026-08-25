Ex-PepsiCo é o novo CEO da Royal Canin no Brasil: ‘Queremos acelerar nosso crescimento no setor pet’

Fernando Ferroni, CEO da Royal Canin no Brasil: “Em um mercado dinâmico e em expansão, temos a ciência e a pesquisa como nossos principais diferenciais” (Royal Canin/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 15h58.
Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 16h02.
Fernando Ferroni já conhece diferentes lados do negócio de alimentação para animais da Mars, multinacional americana de alimentos e produtos para pets, dona de marcas como M&M’s, Snickers, Pedigree, Whiskas e Royal Canin.
Depois de ocupar a cadeira de CFO da Mars Pet Nutrition Brasil e passar pelo comando de Vendas e Marketing da Royal Canin, o executivo dará agora mais um passo dentro do grupo: a partir de 1º de setembro, será o novo presidente da Royal Canin no Brasil.
A Royal Canin, marca da Mars especializada em alimentos e nutrição para cães e gatos, está presente no Brasil desde 1990. A companhia mantém uma fábrica em Descalvado, no interior de São Paulo, oferece mais de 180 alimentos e chega a mais de 15 mil pontos de venda no país.
Ferroni assume a operação com a missão de acelerar o crescimento, fortalecer conexões estratégicas e avançar nas agendas de inovação e saúde animal.
“Assumir a liderança da Royal Canin Brasil é um compromisso direto com a aceleração do nosso negócio no país”, afirma Ferroni. “Em um mercado dinâmico e em expansão, temos a ciência e a pesquisa como nossos principais diferenciais.”
Segundo o novo presidente, ampliar o alcance dos produtos também estará entre as prioridades da gestão.
“Queremos acelerar nosso crescimento, ampliar o acesso à nutrição de alta precisão e elevar, cada vez mais, o bem-estar dos pets no Brasil”, diz.
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A chegada à presidência acontece depois de uma trajetória de mais de 20 anos que combina finanças, estratégia, vendas e marketing.
Antes de ingressar no grupo Mars, Ferroni passou pela Beiersdorf, multinacional alemã dona de marcas como Nivea e Eucerin; pela PepsiCo, gigante de alimentos e bebidas responsável por marcas como Pepsi, Gatorade e Doritos; e pela Kimberly-Clark, multinacional de produtos de higiene e cuidados pessoais conhecida por marcas como Huggies e Kleenex.
Nessas empresas, ocupou funções relacionadas à gestão financeira, planejamento, controladoria e estratégia de negócios. O executivo também acumulou oito anos de experiência internacional, com posições nos Estados Unidos e na Suíça.
Na Mars, Ferroni chegou a ocupar a posição de CFO da Mars Pet Nutrition Brasil, divisão dedicada ao negócio de alimentação para animais de estimação.
Depois, na Royal Canin Brasil, migrou para a liderança de Vendas e Marketing, ficando responsável pelos resultados comerciais da operação e pelo relacionamento com clientes.
A trajetória coloca na presidência um executivo que já passou tanto pela área responsável pelos números da companhia quanto pela frente diretamente ligada às vendas e ao crescimento do negócio.
Ferroni é formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e possui MBA Executivo pela Columbia Business School, escola de negócios da Columbia University, em Nova York.
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Ferroni sucede Pierre Wagner, que esteve à frente da Royal Canin Brasil por mais de quatro anos.
Wagner deixará a operação brasileira para retornar à França, onde assumirá uma posição no time global da Royal Canin.
Globalmente, a Royal Canin opera em 120 mercados, emprega mais de 8 mil pessoas e administra 17 fábricas e dois pet centers, além de contar com um centro de inovação e laboratórios ligados à rede da Mars.
No Brasil, onde está há mais de três décadas, Ferroni assume agora o desafio de transformar sua experiência em finanças e na área comercial em uma nova etapa de crescimento para a marca.
A Mars é uma multinacional americana de capital fechado e controle familiar, com atuação principalmente nos mercados de alimentos, snacks e cuidados com animais de estimação. Considerando as vendas combinadas da Mars e da Kellanova em 2025, o grupo movimenta mais de US$ 65 bilhões e reúne cerca de 170 mil funcionários.
A Royal Canin faz parte do negócio de cuidados com pets da Mars, ao lado de marcas de alimentação animal como Pedigree, Whiskas e Cesar. O grupo também é dono de marcas de alimentos e snacks, como M&M’s, Snickers, Pringles e Cheez-It, e mantém uma rede de hospitais e serviços veterinários em diferentes países.
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