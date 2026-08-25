Ex-PepsiCo é o novo CEO da Royal Canin no Brasil: ‘Queremos acelerar nosso crescimento no setor pet’

Fernando Ferroni já conhece diferentes lados do negócio de alimentação para animais da Mars, multinacional americana de alimentos e produtos para pets, dona de marcas como M&M’s, Snickers, Pedigree, Whiskas e Royal Canin.

Depois de ocupar a cadeira de CFO da Mars Pet Nutrition Brasil e passar pelo comando de Vendas e Marketing da Royal Canin, o executivo dará agora mais um passo dentro do grupo: a partir de 1º de setembro, será o novo presidente da Royal Canin no Brasil.

A Royal Canin, marca da Mars especializada em alimentos e nutrição para cães e gatos, está presente no Brasil desde 1990. A companhia mantém uma fábrica em Descalvado, no interior de São Paulo, oferece mais de 180 alimentos e chega a mais de 15 mil pontos de venda no país.

Ferroni assume a operação com a missão de acelerar o crescimento, fortalecer conexões estratégicas e avançar nas agendas de inovação e saúde animal.

“Assumir a liderança da Royal Canin Brasil é um compromisso direto com a aceleração do nosso negócio no país”, afirma Ferroni. “Em um mercado dinâmico e em expansão, temos a ciência e a pesquisa como nossos principais diferenciais.”

Segundo o novo presidente, ampliar o alcance dos produtos também estará entre as prioridades da gestão.

“Queremos acelerar nosso crescimento, ampliar o acesso à nutrição de alta precisão e elevar, cada vez mais, o bem-estar dos pets no Brasil”, diz.

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De CFO à presidência

A chegada à presidência acontece depois de uma trajetória de mais de 20 anos que combina finanças, estratégia, vendas e marketing.

Antes de ingressar no grupo Mars, Ferroni passou pela Beiersdorf, multinacional alemã dona de marcas como Nivea e Eucerin; pela PepsiCo, gigante de alimentos e bebidas responsável por marcas como Pepsi, Gatorade e Doritos; e pela Kimberly-Clark, multinacional de produtos de higiene e cuidados pessoais conhecida por marcas como Huggies e Kleenex.

Nessas empresas, ocupou funções relacionadas à gestão financeira, planejamento, controladoria e estratégia de negócios. O executivo também acumulou oito anos de experiência internacional, com posições nos Estados Unidos e na Suíça.

Na Mars, Ferroni chegou a ocupar a posição de CFO da Mars Pet Nutrition Brasil, divisão dedicada ao negócio de alimentação para animais de estimação.

Depois, na Royal Canin Brasil, migrou para a liderança de Vendas e Marketing, ficando responsável pelos resultados comerciais da operação e pelo relacionamento com clientes.

A trajetória coloca na presidência um executivo que já passou tanto pela área responsável pelos números da companhia quanto pela frente diretamente ligada às vendas e ao crescimento do negócio.

Ferroni é formado em Administração de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e possui MBA Executivo pela Columbia Business School, escola de negócios da Columbia University, em Nova York.

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Troca de comando

Ferroni sucede Pierre Wagner, que esteve à frente da Royal Canin Brasil por mais de quatro anos.

Wagner deixará a operação brasileira para retornar à França, onde assumirá uma posição no time global da Royal Canin.

Globalmente, a Royal Canin opera em 120 mercados, emprega mais de 8 mil pessoas e administra 17 fábricas e dois pet centers, além de contar com um centro de inovação e laboratórios ligados à rede da Mars.

No Brasil, onde está há mais de três décadas, Ferroni assume agora o desafio de transformar sua experiência em finanças e na área comercial em uma nova etapa de crescimento para a marca.

Sobre a Mars – tamanho e marcas pelo mundo

A Mars é uma multinacional americana de capital fechado e controle familiar, com atuação principalmente nos mercados de alimentos, snacks e cuidados com animais de estimação. Considerando as vendas combinadas da Mars e da Kellanova em 2025, o grupo movimenta mais de US$ 65 bilhões e reúne cerca de 170 mil funcionários.

A Royal Canin faz parte do negócio de cuidados com pets da Mars, ao lado de marcas de alimentação animal como Pedigree, Whiskas e Cesar. O grupo também é dono de marcas de alimentos e snacks, como M&M’s, Snickers, Pringles e Cheez-It, e mantém uma rede de hospitais e serviços veterinários em diferentes países.

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