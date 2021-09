Ex-CEO da AB InBev fala sobre liderança em evento da Fundação Estudar

O ex-CEO da AB Inbev, Carlos Brito, dá palestra na manhã desta sexta-feira (17) durante o aniversário de 30 anos da Fundação Estudar. Primeiro bolsista da instituição, ele fala ao público do evento sobre liderança e sobre como adaptou o seu modo de liderar nos últimos 30 anos.

A expectativa é de que ele trace um panorama sobre a relação entre negócios, governo e sociedade de um modo geral.

Considerado um dos melhores líderes do planeta, o brasileiro foi quem chefiou, em 2016, a compra da cervejaria anglo-sul africana SABMiller, tornando sua empresa a maior do mundo no ramo de cervejaria.

Brito se soma a outros líderes que, até o fim desta sexta, falarão sobre educação, visão de futuro, empreendedorismo e outros assuntos ligados ao desenvolvimento do Brasil e do mundo.

O evento e a comemoração

A Fundação Estudar comemora 30 anos de existência em evento hoje, no formato híbrido, até as 18h. São esperados ainda nomes como Uri Levine, fundador do Waze; Ricardo Geromel, sócio da 3g Radar; e as atletas olímpicas brasileiras Formiga, Mayra Aguiar e Fernanda Garay.

Evento de 30 anos da Fundação Estudar - Áudio traduzido:

Evento de 30 anos da Fundação Estudar - Áudio original: