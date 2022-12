Evolução para quem? Enquanto blockchain vira pauta, mulheres ainda recebem menos que homens

Blockchain, criptomoedas, NFTs, metaverso, inteligência artificial. De um lado, todas essas novidades tecnológicas entraram para a lista de prioridades da maioria das empresas no meio corporativo e, sobretudo, no mercado financeiro; de outro, a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é um problema real dentro das corporações.

É inegável que cada uma dessas inovações traz uma revolução não apenas nas ferramentas disponíveis para as companhias, mas também no comportamento da sociedade. Afinal, lidar com o dinheiro, por exemplo, nunca foi tão fácil quanto hoje, bastam alguns cliques na tela do smartphone.

No entanto, as mesmas instituições que apostam no poder dos algoritmos ainda sustentam culturas e normas que desvalorizam as mulheres como profissionais e consolidam a falta de equidade de gênero no meio corporativo. A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, chamou atenção para esse abismo social: “Enquanto discutimos sobre blockchain, ainda existe diferença salarial entre homem e mulher”, afirmou a executiva.

A discrepância entre os avanços tecnológicos e a diferença entre homens e mulheres no meio corporativo foi foco de um dos painéis de discussão do Women in Finance, evento organizado pela Fin4She que reuniu centenas de mulheres do mercado financeiro e promoveu a liderança e o empreendedorismo femininos. (A gravação na íntegra do Women in Finance foi disponibilizada neste link).

De acordo com a Pesquisa Global de Riscos 2022, realizada pela PwC, as empresas brasileiras aumentaram em 68% os investimentos em tecnologias como análise de dados e automação de processos. Quase 90% das instituições nacionais reforçaram a importância de acompanhar a velocidade das transformações digitais para o gerenciamento de riscos.

De fato, acompanhar a revolução tecnológica é de suma importância para a prosperidade dos negócios. Mas, em comparação, pautas de equidade têm sido deixadas para trás na discussão e nas ações.

Basta observar os dados do IBGE sobre a diferença salarial entre homens e mulheres no país. Segundo o órgão, hoje, no Brasil, as mulheres ganham 22% a menos que os homens. É fato que a diferença vem diminuindo (em 2012 era 32%), mas ainda há muito o que melhorar.

O mesmo cenário é visto com a ocupação de cargos de liderança. Atualmente elas ocupam apenas 38% dos cargos de gestão do país. Um levantamento da Grant Thornton mostrou que embora ainda abaixo do necessário, o número vem aumentando, uma vez que em 2019 elas estavam em apenas 25% dos cargos de liderança.

Pauta atrasada

A desigualdade salarial e de posição entre homens e mulheres é apenas um dos contrastes evolutivos do meio corporativo. Dezenas de outras pautas urgentes também seguem na retaguarda.

“Estamos na era do conhecimento e da tecnologia, não deveríamos precisar falar de gênero, raça e orientação sexual no ambiente de trabalho. Me sinto em uma pauta que está 80 anos atrasada, ou seja, é mais do que urgente”, destacou a presidente da Caixa durante participação em painel do Women in Finance.

