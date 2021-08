Evino, Assaí e Accenture estão contratando; veja mais empresas com vagas

Apesar do desemprego em alta no Brasil, empresas do segmento do varejo e do setor de tecnologia estão com ritmo alto nas contrações. Veja abaixo uma lista com oportunidades de emprego em diversos setores.

Assaí

O Assaí Atacadista está com mais de 2.100 vagas de emprego, que incluem 700 oportunidades no seu atual parque de lojas, centros de distribuição e escritórios e mais de 1.400 oportunidades para as unidades em construção, que serão inauguradas até o final deste ano. A empresa está em expansão e prevê abertura de 28 lojas.

Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e incluem oportunidades em diferentes áreas e cargos – entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

Os interessados em atuar nas lojas, escritórios e centros de distribuição em funcionamento devem se cadastrar exclusivamente neste site. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

Accenture

A Accenture, empresa global de serviços profissionais líder em soluções para digital, nuvem e segurança, acaba de abrir 200 vagas para aqueles que se identificam com a cultura da empresa. O processo seletivo será realizado pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital.

São 220 oportunidades, sendo que 20 são para profissionais PCDs, nas áreas de atendimento e administrativo, além de Analistas de Cadastro Júnior. Todas as vagas são em Minas Gerais, nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Uberlândia.

Para conferir as vagas basta acessar a página da empresa na Taqe.

Evino

A Evino está com 15 vagas abertas. São posições que vão do nível júnior a sênior, incluindo os cargos de aprendiz de Facilities, analista de Planejamento Mercadológico, Desenvolvedor Android, IOS e Front End, além de analista de DevOps e Dados.

Apesar de todos estarem trabalhando de casa no momento, a maioria das vagas são para o escritório em São Paulo. A empresa, porém, também tem vagas remotas.

O Evino é o maior e-commerce de vinhos da América Latina - e também maior importadora da Itália, França e Espanha - nasceu em 2013 a partir do desejo de popularizar a paixão pelo vinho, promovendo boas experiências a um preço justo. Atualmente, a Evino conta com um time de 270 colaboradores distribuídos entre São Paulo e Espírito Santo. Veja as oportunidades aqui.

iPlace

A rede de lojas especializada em produtos Apple iPlace tem diversas oportunidades abertas: gerente comercial, coordenador técnico, analista técnico, assistente técnico, auxiliar de loja, analista de conteúdo, analista de indicadores e Jovem Aprendiz. As vagas são para várias cidades do país. Os interessados podem obter mais informações e se candidatar nas vagas, na página de carreiras.

SoftExpert

A SoftExpert, fornecedora global de soluções para a gestão integrada da conformidade, inovação e Transformação Digital, está com mais de 65 vagas de emprego para atuação nas áreas de tecnologia, comercial e serviços.

Somente no setor de desenvolvimento são aproximadamente 20 vagas para profissionais com conhecimento em dados, devOps, desenvolvimento Java e PHP, entre outros.

Há ainda oportunidades para atuar como customer success, UX designer, designer instrucional e analista de processos de negócios. Além disso, a companhia oferece mais de 30 oportunidades para consultores de implantação (PJ), nas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. No exterior, há vagas nas unidades do México e Estados Unidos, algumas delas com possibilidade de trabalho remoto.

Os interessados podem conferir mais detalhes sobre as vagas aqui.

Mondelēz International

A Mondelēz International, dona de marcas como Oreo, Bis, Lacta, Halls, Trident, Tang e Club Social, tem vagas com foco em pessoas com deficiência. As inscrições estarão abertas até 20 de agosto.

Os cargos disponíveis são de: planejador de materiais e suprimento em Curitiba, analista de talentos em São Paulo e gerente de gestão de mudanças em Curitiba e Vitória de Santo Antão.

Dooca Commerce

A Dooca Commerce, plataforma para criação de lojas virtuais voltada a pequenas e médias empresas do Grupo Locaweb, está localizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, mas possui 10 vagas abertas em todo o Brasil.

A atuação será em modelo totalmente remoto.

Os interessados em se cadastrar nas vagas disponibilizadas pela Docca, devem acessar este formulário no site.

Contabilizei

A Contabilizei, empresa que oferece soluções digitais em contabilidade, está com 150 novas vagas abertas para atuação em todo país e em diferentes áreas de atuação.

Fundada em 2013, a startup tem crescido com o foco em oferecer serviços que simplificam o dia-a-dia de quem faz negócios. A empresa foi certificada pela Great Place to Work no ranking de empresas de tecnologia e vivencia um ritmo de crescimento forte, tanto de clientes quanto de colaboradores.

As 150 oportunidades são nas áreas de engenharia, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos. Há vagas para atuação remota e também presencial. As inscrições podem ser realizadas pelo link.