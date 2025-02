Evento reúne grandes nomes do RH para discutir como a IA está redefinindo a gestão de pessoas

O RH é a peça-chave que mantém as empresas em movimento, mas também enfrenta desafios constantes para se adaptar e evoluir. Em um mercado cada vez mais dinâmico, a busca por eficiência e inovação tornou-se essencial para a gestão de pessoas. Nesse cenário, a inteligência artificial ganha destaque.

A automação de processos, a análise preditiva de tendências e o uso de algoritmos para tomada de decisão estão redefinindo o papel dos times de Recursos Humanos, tornando-o mais estratégico e menos operacional.

Mas essa revolução levanta uma série de questionamentos: Como garantir que a tecnologia esteja a serviço das pessoas, e não o contrário? De que maneiras os líderes podem equilibrar inovação com humanização no dia a dia?

Essas e outras questões estarão no centro dos debates do Líderes de Alto Impacto, um evento que acontece nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, a partir das 11h, com transmissão 100% ao vivo pelo canal de YouTube da EXAME.

Na ocasião, grandes referências do mercado vão compartilhar insights e tendências sobre o futuro da gestão de talentos. Será uma oportunidade única para profissionais de RH e executivos aprofundarem sua compreensão sobre o impacto da IA na área e descobrirem caminhos para aplicar essas inovações.

EU QUERO SER UM EXECUTIVO DE RH MAIS COMPLETO: clique aqui para garantir uma vaga em evento virtual com grandes nomes do mercado

Com quem você vai aprender?

Aqui estão os especialistas que estarão no evento Líderes de Alto Impacto:

Vanessa Togniolli – People Executive Director na CI&T

Kricia Galvão – People and Organization South America Director na Braskem

Adriano Lima – Palestrante e Embaixador de marca TotalPass e iFood Benefícios

Camila Securato – CSO na EXAME e Saint Paul

Bruno Leonardo – VP EXAME B2B

Esses especialistas trarão discussões valiosas sobre como a IA pode tornar o RH mais eficiente e estratégico, equilibrando tecnologia e humanização.

Por que você não pode perder?

O Líderes de Alto Impacto é mais do que um evento – é um convite para enxergar o RH sob uma nova perspectiva. A IA está moldando o futuro do trabalho e quem souber utilizá-la a favor da gestão de pessoas sairá na frente.

Durante o encontro, você terá acesso a cases reais, análises aprofundadas e reflexões sobre os desafios e oportunidades que a tecnologia traz para o setor. Além disso, será uma oportunidade de se conectar com especialistas e líderes que estão na linha de frente dessa transformação.

Se você quer entender como a IA pode impulsionar a eficiência do RH, aprimorar a experiência dos colaboradores e tornar as decisões mais estratégicas, este evento é para você.

Como acompanhar?

📅 Data: Quinta-feira, 13 de fevereiro

⏰ Horário: A partir das 11h

📍 Onde: Transmissão 100% ao vivo pelo canal do YouTube da EXAME

Não fique de fora dessa conversa essencial para o futuro do RH. Inscreva-se clicando aqui e prepare-se para transformar a maneira como sua empresa gerencia talentos.