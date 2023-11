Evento reúne especialistas para debater investimentos em infraestrutura no Brasil; garanta sua vaga

Apesar de 2024 ser um ano promissor para projetos em transporte, saneamento e infraestrutura social no Brasil, há um cenário desafiador. Adversidades como escassez de recursos públicos, falta de mão de obra qualificada e instabilidades causadas pelos conflitos armados no leste europeu têm preocupado governos, operadores e financiadores. Com isso, o debate sobre o tema ganha uma importância ainda maior.

Para proporcionar um encontro de negócios e diálogos entre líderes do setor público e investidores do setor privado, a EXAME e a Híria apresentam o Fórum Infraestrutura, Cidades e Investimentos, que acontece em 7 de dezembro, das 9h às 16h, na Arena B3, em São Paulo.

Para entender as conjunturas políticas, econômicas, fiscais e ambientais que devem impactar as políticas públicas e decisões dos investimentos na infraestrutura do Brasil, o Fórum traz especialistas de diversos setores para compor o debate.

Dentre os palestrantes confirmados, estão Claudio Frischtak, sócio-fundador da Inter.B Consultoria; Fernando Vernalha, doutor em Direito e sócio do Vernalha Pereira; Jerson Kelman, engenheiro civil e ex-Diretor Geral ANEEL; Luciene Machado, superintendente da Área de Estruturação de Projetos do BNDES (veja a lista completa de speakers aqui).

[9h às 10h] Abertura: O Brasil de 2024 – Visualize e entenda os cenários que influenciarão a infraestrutura

[10h às 10h30] Intervalo: Coffee Break

[10h30 às 11h30] Painel: Financiamento – Entenda os novos formatos e instrumentos de financiamento da infraestrutura

[11h30 às 12h] Apresentação Especial: Melhores cidades para fazer negócios

[12h às 13h30] Intervalo: Almoço

[14h às 15h] Painel: Transporte e logística – Pipelines de projetos e questões fundamentais para acelerar os projetos estruturantes de logística

[15h às 16h] Painel: Saneamento e infraestrutura social

[16h às 17h] Painel: Cenários e soluções para a descarbonização do transporte público nas cidades brasileiras

[17h] Encerramento

