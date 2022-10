Evento reúne empresas como Nubank e Meliuz para debater estratégias de crescimento para 2023

Apenas 10% das médias empresas no Brasil, aquelas que faturam anualmente entre R$ 4,8 milhões e R$ 300 milhões e representam uma parcela importante na economia brasileira, contam com um planejamento estratégico bem definido para os próximos três a cinco anos.

Os dados são de uma pesquisa da consultoria Falconi que ouviu 100 empresas no Brasil e constatou que quase metade delas, 47,6%, não possuem metas de médio e longo prazo estabelecidas.

Não à toa, de acordo com a Pesquisa Global sobre Crises 2021, realizada pela consultoria PwC, 98% dos líderes brasileiros admitem que o seu planejamento, principalmente de gestão de crises, precisa ser melhorado.

Um bom planejamento estratégico auxilia tanto que empresas antevejam problemas que podem surgir no caminho, como a recessão que se desenha no horizonte do próximo ano, como também permite que organizações identifiquem oportunidades e melhorias no negócio.

Diante disso, com menos de três meses para 2023, o G4 educação, escola de negócios fundada por Tallis Gomes (ex-Easy Taxi), Alfredo Soares ( sócio da VTEX) e Bruno Nardon (co-fundador Kanui e Rappi), realiza o G4 Day, evento que vai reunir empreendedores e empresários para compartilhar boas práticas de processos de planejamento estratégico nas empresas.

O encontro, que terá mais de 10 horas de duração e acontecerá em São Paulo, contará com a presença de nomes como Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank; Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca e Israel Salmen, CEO e cofundador da Meliuz.

Para quem é voltado o G4 Day?

O evento é voltado para donos, CEOs e diretores de empresas. Além de os empresários dividirem com o público seus próprios processos de planejamento estratégico, também serão compartilhados práticas, frameworks e ferramentas utilizadas pelas empresas que obtêm sucesso em tempos turbulentos.

Ao longo dos conteúdos, os participantes poderão conversar e tirar suas principais dúvidas sobre o mercado.

Entre os convidados, Renan Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca, comandará um painel sobre liderança e gestão em empresas familiares, abordando sobre como gerir sua empresa com êxito, superando tempos incertos. Já Israel Salmen, CEO e cofundador da Méliuz, vai falar sobre times Triple A e ações de partnership.

O evento será pago, com vagas limitadas e ingressos no valor de R$ 4.997 por pessoa. Os interessados devem se inscrever no site.

