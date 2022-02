Evento online e gratuito vai trazer um guia para carreiras do futuro

Quais são as carreiras da nova geração? Para quem está tentando decidir os primeiros ou os novos passos de sua carreira, o “Carreiras da Nossa Geração”, organizado pela faculdade digital Descomplica e a empresa Transformação Digital, está com inscrições abertas.

O evento é gratuito e acontece em dois dias, 8 e 10 de março, das 19h30 às 21h30. Serão 40 horas de conteúdo exclusivo e 4 horas de evento ao vivo, com dezenas de especialistas em profissões da era digital.

A ideia da iniciativa é trazer informações sobre todo um universo de possibilidades de carreira no futuro, com debates sobre trabalhabilidade, profissões em tecnologia, novas competências e habilidades, empreendedorismo, dicas de currículo e muito mais.

Entre os confirmados no evento, estão convidados como o empresário Kondzilla, a influenciadora Patrícia Ramos, Karine Santos, CEO do Wakanda, Daniel Pedrino, presidente do Descomplica, Mônica Hauck, cofundadora e co-CEO da Sólides, Patriota Garrido, do Nubank, Suelen Marcolino, diretora de contas no LinkedIn, e muitos outros.

Diversas empresas também marcarão presença, como iFood, CIEE, Mercado Livre, Unilever, TikTok, Accenture, Movimento Black Money e Team Hub.

A EXAME Academy é uma parceria oficial do evento. É possível fazer sua inscrição de graça pelo site, e ainda é possível indicar amigos para o evento e ganhar prêmios.

