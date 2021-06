Evento online e gratuito vai ser seu guia para a Carreira dos Sonhos

A pesquisa Carreira dos Sonhos, da Cia de Talentos, completa 20 anos com um marco notável: ao longo dos anos, mais de 1,3 milhão de profissionais foram entrevistados sobre as tendências do mercado de trabalho.

Só em 2021, a pesquisa entrevistou 98.355 pessoas em diferentes regiões do Brasil, incluindo novos profissionais, média gestão e alta liderança.

Nesta quinta-feira, 23, o evento de lançamento da pesquisa vai revelar as empresas onde esses três grupos sonham em trabalhar. Os painéis serão online e transmitidos na página da Exame. E vão contar com executivos de destaque do Google, Bayer, Itaú, Ambev, Bradesco e Natura.

Nos últimos anos, essas empresas apareceram no topo do ranking do Carreira dos Sonhos. Na 20ª edição da pesquisa, o tema explorado foi da saúde mental e senso de pertencimento. Às 10h, os resultados da pesquisa serão revelados. E os dados serão desdobrados com as empresas à partir das 10h30.

Um dos destaques da pesquisa é que 84% dos jovens declararam ter ansiedade. Na alta liderança, 62% também têm.

Quanto ao senso de pertencimento, 50% dos gerentes declararam ter esse sentimento baixo ou neutro; o mesmo é realidade para 48% dos jovens profissionais.

O que isso muda para os empregadores? Quando o senso de pertencimento é alto, a pesquisa descobriu que aumenta também a chance dos funcionários recomendarem a empresa. No evento, os resultados vão ser aprofundados e debatidos junto com as estratégias das empresas de destaque.

Confira a programação completa:

10h30 – Empresa dos Sonhos

Convidados: Carol Azevedo – Market HR Leader no Google / Elisabete Rello – Diretora de RH da Bayer

Moderação: Paula Esteves – VP de Gestão e Consultoria do Grupo Cia de Talentos

11h – Senso de Pertencimento

Convidados: Sérgio Fajerman – Partner and Chief People Office no Itaú / Camilla Tabet – People Design Director na Ambev

Moderação: Carla Esteves – VP de Pessoas e Estratégia de Negócios no Grupo Cia de Talentos

11h30 – Saúde Mental

Convidados: Glaucimar Peticov – Diretora Executiva de RH e Marketing no Bradesco / Flávio Pesiguelo – Vice-Presidente Pessoas de Natura & Co América Latina.

Moderação: Sofia Esteves – Presidente do Conselho do Grupo Cia de Talentos.

E acompanhe o evento aqui:

