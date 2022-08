Evento gratuito presta consultoria para brasileiros que desejam mudar de país; veja como participar

No dia 18 de agosto, a Hayman-Woodward, consultoria especializada em mobilidade global, reúne especialistas em imigração para oferecer atendimento gratuito para brasileiros que querem mudar de país.

VEJA TAMBÉM:

Com 26 anos de existência, a Hayman-Woodward, atua em todas as fases do processo de quem pretende morar, empreender ou prestar serviços fora do país e já obteve aproximadamente 50 mil vistos aprovados para os Estados Unidos.

Durante os eventos, os atendimentos serão individuais e realizados presencialmente, com horário marcado.

Podem participar interessados em se mudar para os EUA ou qualquer outro país como Portugal, Itália, Reino Unido entre outros.

O evento contará ainda com palestras de especialistas que falarão sobre mobilidade global, vistos, carreira internacional, entre outros assuntos.

Batizado de HW São Paulo, o encontro será realizado no Rosewood São Paulo Hotel, na Bela Vista, com atendimentos das 9h às 13h e das 15h às 19h. A vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por meio do link.

