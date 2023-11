Evento em Florianópolis discute o Protagonismo e a Inovação em Educação Corporativa

Promovido pela Keeps, uma das Top 10 Edtechs do país, o congresso reuniu líderes, gestores e profissionais de Treinamento e Desenvolvimento (T&D) e Recursos Humanos (RH), proporcionando um dia inteiro de imersão em conteúdos inovadores, troca de experiências e network.

“O Keeps Summit é um evento fundamental para conectar pessoas que desejam melhorar ainda mais a experiência de aprendizagem dentro de suas organizações. É um evento para aprender, trocar e fazer bons benchmarks com os participantes.”, explica Rangel Torrezan, CEO da Keeps, sobre a importância do congresso.

Com o tema "Educação que Impulsiona", o evento teve como foco principal a discussão sobre como a Educação Corporativa pode ser um vetor de transformação dentro das organizações, gerando impacto positivo nos resultados e contribuindo para o desenvolvimento dos profissionais.

“O novo mundo do trabalho exige novas estratégias de aprendizagem e o objetivo é encontrar um equilíbrio entre oferecer um ambiente de autonomia e protagonismo, ao passo que se avança também no comprometimento com os resultados. Um ambiente onde as pessoas enxerguem propósito na aprendizagem, saibam suas responsabilidades e se sintam seguras ao colocarem suas ideias, preocupações ou erros, sem sentirem insegurança ou medo.”, ressaltou Bruno Leonardo, VP da Exame Corporate Education, sobre a discussão do papel da autonomia na aprendizagem.

Gustavo Formighieri, COO da Keeps, destacou a importância do evento para o setor: “O Keeps Summit é uma oportunidade única para os profissionais de T&D e RH saírem do operacional e se conectarem com o que há de mais novo e relevante no mundo da Educação Corporativa. É um espaço para aprender, trocar experiências e, principalmente, buscar inspiração para impulsionar os resultados em suas organizações”.

O evento contou com a presença de palestrantes renomados, como Michele Mary, diretora jurídica da ABRH Florianópolis; Igor Drudi, fundador da DRIN Inovação; Matheus Vilon, fundador da Vilon Desenvolvimento Criativo; Bruno Leonardo, VP de Educação Corporativa da EXAME; e Wagner Cassimiro, especialista em Educação Corporativa e fundador da GoSync.

Os temas abordados foram diversificados, passando por Inovação na Educação Corporativa, Transformação de Líderes, Cultura de Aprendizagem, Saúde Mental e Gestão Analítica, proporcionando aos participantes uma visão abrangente e atualizada sobre os desafios e oportunidades na área.

No encerramento, um painel de debates reuniu todos os palestrantes para discutir o futuro da Educação Corporativa e os caminhos para continuar evoluindo nessa jornada de aprendizado e desenvolvimento. “Foi uma honra fazer parte da segunda edição do Keeps Summit e poder compartilhar o palco com profissionais tão admiráveis. As discussões foram ricas e provocativas, mostrando que o futuro da Educação Corporativa é promissor e cheio de oportunidades”, destacou Michele Mary.