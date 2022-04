Eurofarma tem 250 vagas de emprego e estágio em 30 áreas

A Eurofarma, multinacional e uma das maiores farmacêuticas do Brasil e da América Latina, está com 250 vagas de emprego aberta para trabalhar em mais de 30 áreas diferentes da empresa, desde a parte administrativa, médica, produção, entre outras.

Poucas posições oferecem o modelo remoto de trabalho, como a vaga para auxiliar digital e auxiliar de vendas. A maioria das vagas, porém, busca candidatos em São Paulo, principalmente na cidade de Itapevi, no interior paulista.

Há também posições em outros estados, como a vaga para vendedor em Joinville (SC), Manaus (AM) e Patrocínio (MG). A maior parte das vagas oferece o modelo de contratação efetivo, porém, a Eurofarma também está a procura de estagiários e profissionais PJ (pessoa jurídica).

Como se inscrever

Todas as pessoas interessadas em se juntar à companhia podem conferir a lista de vagas e se candidatar neste link. As etapas, como os testes e entrevistas, serão todas virtuais.

