Eurofarma abre mais de 100 vagas de emprego em todo o Brasil

A Eurofarma, multinacional farmacêutica de capital 100% brasileiro e com presença em 20 países da América Latina, está contratando e tem mais de 100 vagas de emprego abertas para todo o Brasil.

A empresa possui vaga para colaboradores efetivos, temporários e estágio nas áreas industriais, comerciais, administrativas e de pesquisa. Para os estudantes, serão 18 vagas em atendimento ao cliente, farmacotécnico, engenharia e qualidade.

Algumas das oportunidades são reservadas para pessoas com deficiência. São vagas de vendas digitais e o trabalho é realizado de forma remota.

Todo o processo de seleção será online e realizado através da plataforma Gupy. Confira no site.

Combate à pandemia

A Eurofarma, junto com BTG Pactual, Cosan e EDP, vai ajudar com os custos de contratação de 386 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de enfermagem para abertura de 56 leitos de UTI e 75 de enfermaria do Hospital das Clínicas.

O reforço irá permitir o aumento da capacidade de atendimento a pacientes com covid-19 e a expectativa é que os contratados comecem a trabalhar no hospital nas próximas semanas.

Segundo Maurizio Billi, presidente da Eurofarma, a responsabilidade social é um valor muito forte para a empresa.

"Desde o início da pandemia ampliamos muito nossos esforços em ajuda humanitária, com a doação de mais de 100.000 cestas básicas, 800.000 unidades de medicamentos, e recurso financeiro para ampliação de leitos hospitalares e manutenção de tratamento de pacientes oncológicos, entre outros. Neste período, nossos investimentos somaram mais de 40 milhões de reais e agora, por meio deste novo consórcio, vamos além com a contratação de profissionais de saúde para ativação de muitos leitos", afirma.