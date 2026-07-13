‘Eu quis me colocar numa posição de humildade’: a escolha por trás da ascensão desta vice-presidente

Depois de 26 anos de trabalho ininterrupto em multinacionais de tecnologia, a engenheira Rafaela Costa fez o que poucos executivos no auge da carreira se permitem: parou.

O intervalo, somado a uma imersão de 15 meses em governança e estratégia na Saint Paul Escola de Negócios, redesenhou sua trajetória e a levou à vice-presidência de operações de redes da Ericsson para a América Latina Sul, posto que ocupou até este ano, com responsabilidade integral sobre o resultado financeiro do negócio na região.

A história que leva até essa cadeira passa por Lisboa, Madri, a virada cultural da Microsoft sob Satya Nadella e a construção de uma operação inteira do zero na Salesforce. Mas o capítulo decisivo, segundo a própria executiva, foi o menos óbvio de todos.

Antes de chegar à fabricante sueca, ela ocupou a vice-presidência global de Alianças e Parcerias da Pipefy, onde teve atuação estratégica na definição do go-to-market da empresa de automação de processos, com o objetivo de garantir um crescimento sustentável e escalável ao negócio.

Do parque tecnológico brasileiro à Europa do Sul

Formada em engenharia elétrica pela PUC-Rio, Rafaela começou a carreira na canadense Nortel Networks, no momento em que o Brasil renovava todo o seu parque de telecomunicações. A exposição precoce a projetos de grande escala abriu caminho para um programa de desenvolvimento de líderes que a levou a morar seis anos fora do país.

Primeiro em Lisboa, à frente da operação de Portugal. Depois em Madri, respondendo pelo que a empresa chamava de Europa do Sul: Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Ainda jovem, ela liderava times multiculturais em quatro mercados, uma experiência que descreve como formadora e, ao mesmo tempo, desafiadora para uma mulher brasileira em ambientes pouco diversos.

A lição de Satya Nadella

Diante da ascensão das empresas de software / Cloud model, Rafaela fez um movimento deliberado: aceitou um cargo menor na Microsoft para aprender um mundo que não conhecia, o de cloud. "Eu quis me colocar numa posição de humildade, porque queria buscar coisas novas", diz.

Na companhia, ela testemunhou a troca de comando entre Steve Ballmer e Satya Nadella e a transformação cultural que veio junto, ancorada no conceito de growth mindset. "Ele entendeu que, se não mudasse a cultura, a base, não conseguiria mudar a empresa", afirma.

Rafaela Costa, vice-presidente de operações de redes da Ericsson

A executiva também absorveu ali o que chama de ambidestria: o rigor de medir indicadores a cada trimestre sem perder de vista a estratégia de longo prazo.

Um negócio construído do zero

O background técnico e a experiência em grandes projetos levaram Rafaela à Salesforce, com a missão de construir e escalar do zero toda a área de serviços profissionais da América Latina.

Sob sua liderança, a região cresceu a uma taxa composta de 60% ao ano durante seis anos fiscais consecutivos, tornando-se a de expansão mais rápida da empresa no mundo. No período, ela foi promovida a vice-presidente de serviços profissionais, uma das primeiras brasileiras a alcançar a posição na América Latina.

"É um bebê. Você construir alguma coisa e ver crescer foi muito bacana", relembra. O projeto, porém, cobrou seu preço. Após mais de uma década intensa entre Microsoft e Salesforce, com viagens constantes, ela decidiu fazer uma pausa na carreira para se reorganizar e repensar os próximos passos.

O sabático e o novo repertório

Foi nesse período de reflexão que Rafaela ingressou no ABP-W, Advanced Boardroom Program for Women, da Saint Paul Escola de Negócios. Ao longo de 15 meses, o programa reuniu mais de 80 executivas em uma formação voltada a conselhos de administração, com módulo internacional na SDA Bocconi, em Milão.

Para ela, o ganho veio em duas frentes. A primeira, o repertório de governança e estratégia.

"Hoje eu me sinto uma profissional muito mais preparada para atuar na camada mais estratégia, inclusive atuando em conselhos e não somente ser uma líder de operação" Rafaela Costa, vice-presidente de operações de redes da Ericsson

A segunda, a conexão com mulheres de setores e estados diferentes, fora da bolha da tecnologia em que construiu a carreira.

O novo repertório se converteu em movimento. Na sequência do programa, ela passou a atuar como advisor de startups, liderou a área global de alianças e parceiros da Pipefy e, em 2025, chegou à vice-presidência da Ericsson.

No currículo de Rafaela, a linha que mais explica a chegada ao topo talvez seja justamente a que parece um intervalo.

A trajetória de Rafaela Costa mostra que chegar à alta liderança também exige humildade para aprender, pausar e ampliar repertório. O ABP-W da Saint Paul prepara executivas, diretoras e futuras conselheiras para atuar com mais visão estratégica, governança e segurança em decisões de alto impacto. Conheça o programa que fortalece mulheres para ocupar espaços de liderança, conselhos e transformação nos negócios