’Eu era invisível’: ela não tinha crédito para financiar apartamento — hoje fatura US$ 20 milhões

Kristy Kim, fundadora da TomoCredit (Fonte: Instagram | Reprodução)
Redatora
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 16h20.
Em 2011, recém-formada em economia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, e iniciando carreira em banco de investimento, Kristy Kim parecia realizar o sonho americano.
Mas, ao tentar alugar seu primeiro apartamento em São Francisco, descobriu que não tinha histórico de crédito, uma condição básica para conquistar moradia, financiamentos e serviços nos EUA.
Imigrante sul-coreana, sem familiares no país para garantir contratos, Kristy precisou recorrer à criatividade para convencer um proprietário de que tinha renda e poderia pagar o aluguel. As informações foram retiradas de CNBC Make it.
Tudo mudou pouco tempo depois, ao tentar financiar seu primeiro carro. Rejeitada por concessionárias e sem apoio prático do próprio banco onde tinha conta, Kristy percebeu que milhares de imigrantes e jovens enfrentavam o mesmo problema de serem invisíveis para o sistema financeiro.
A solução que Kim encontrou foi construir uma empresa de tecnologia financeira que desse acesso a crédito para quem ainda não tinha histórico bancário. Assim nasceu a TomoCredit, voltada a clientes com pouco ou nenhum score de crédito.
Em 2024, a empresa faturou mais de US$ 20 milhões, oferecendo cartões e produtos financeiros que ajudam usuários a criar um histórico confiável e a se inserirem no mercado de crédito.
A proposta da TomoCredit é democratizar o crédito. Em vez de exigir garantias que muitos não têm, a empresa avalia renda e comportamento de pagamento para liberar acesso.
Esse diferencial atraiu investidores e clientes em busca de alternativas mais inclusivas ao sistema tradicional. Para Kristy, a empresa é também uma resposta à vergonha que muitos sentem ao serem rejeitados pelo sistema.
