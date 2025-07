'Eu contrato os melhores e saio do caminho deles', diz CEO de 48 anos de uma startup de US$ 1 bilhão

A habilidade de liderar sem interferir excessivamente no trabalho dos colaboradores tem sido um dos fatores decisivos para o sucesso de Fawn Weaver, fundadora e CEO da Uncle Nearest Premium Whiskey. Aos 48 anos, a empresária lidera uma startup avaliada em US$ 1,1 bilhão, segundo informações de CNBC Make It.

Desde a fundação da empresa, em 2016, Weaver optou por uma abordagem de gestão descentralizada, onde a contratação de talentos altamente capacitados é acompanhada de liberdade para que desempenhem suas funções sem interferência excessiva.

Para ela, microgerenciar uma equipe não é só ineficaz, mas também contraproducente. "Microgerenciamento não funciona. Eu construí essa empresa inteira com intraempreendedores. Todos são donos de seus empregos. Eles são donos de suas descrições completamente, e eu não me incomodo com isso", diz ela.

"Eu contrato os melhores e saio do caminho deles" Fawn Weaver, fundadora e CEO da Uncle Nearest Premium Whiskey

Microgestão é a maior bandeira vermelha

A prática do microgerenciamento tem sido apontada como um dos principais fatores de insatisfação no ambiente corporativo.

Uma pesquisa realizada em agosto de 2023 pela plataforma de empregos Monster revelou que 73% dos trabalhadores consideram a microgestão a maior bandeira vermelha em uma empresa, contribuindo para sentimentos negativos e ansiosos.

Além disso, 46% dos entrevistados afirmaram que deixariam seus empregos caso fossem submetidos a esse tipo de gestão.

Delegar e confiar

Para Fawn Weaver, liderar significa delegar e confiar. Ela compara a gestão de uma empresa à batalha contra "dragões", onde seu papel é lidar com os desafios estratégicos que ninguém mais pode resolver. "O que vem a mim são apenas as coisas que ninguém mais pode fazer", pontua.

O estilo de gestão de Weaver ressalta a importância da confiança no ambiente corporativo e do desenvolvimento de lideranças que inspirem autonomia.

Em um mercado cada vez mais dinâmico, as empresas que souberem equilibrar liberdade e responsabilidade entre seus colaboradores tendem a se destacar e crescer de forma sustentável.

