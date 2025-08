Estudo mostra que apenas 39% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres no Brasil

A presença feminina em cargos de liderança no Brasil ainda é limitada, mesmo com os avanços dos últimos anos. Dados recentes do IBGE indicam que apenas 39,2% dos cargos gerenciais no país são ocupados por mulheres.



Esse cenário se reflete também nas empresas listadas na B3, a bolsa de valores brasileira. Segundo o estudo “Mulheres em Ações”, realizado pela própria B3, 55% das companhias não possuem mulheres em cargos de diretoria estatutária e 36% não têm mulheres no conselho de administração.



Em setores estratégicos, como as empresas de capital aberto, apenas 6% das empresas possuem três ou mais mulheres em cargos de direção, conforme levantamento da B3.

Esses dados evidenciam que, embora haja avanços, ainda existem barreiras significativas para a ascensão das mulheres a posições de liderança no Brasil.

Entre o talento e o teto de vidro: as histórias que não aparecem nos números

Antes de chegarem aos cargos de chefia, muitas mulheres enfrentam obstáculos silenciosos no dia a dia profissional. A falta de representatividade no topo, a sobrecarga de tarefas dentro e fora do trabalho e os julgamentos constantes tornam a jornada mais longa — e, muitas vezes, solitária. Ainda assim, elas seguem abrindo caminhos.

Formação e apoio são peças-chave para mudar esse cenário.

Capacitar mulheres para liderar não é apenas uma questão social , mas uma estratégia de transformação organizacional. Líderes bem preparadas impactam diretamente a cultura das empresas, promovendo ambientes mais inclusivos, inovadores e resilientes.

Quando se investe em diversidade aliada à qualificação, os resultados são concretos: equipes mais engajadas, decisões mais equilibradas e melhor desempenho financeiro.

Por isso, criar caminhos acessíveis de formação é fundamental para que o avanço feminino na liderança deixe de ser exceção — e se torne a regra.

