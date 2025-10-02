Estudo de Yale aponta que IA ainda não está eliminando empregos nos EUA

Um levantamento do Yale University Budget Lab em parceria com o Brookings Institution concluiu que a inteligência artificial generativa, incluindo o ChatGPT, ainda não provocou uma disrupção significativa no mercado de trabalho americano.

A pesquisa analisou dados oficiais de emprego e informações da indústria de tecnologia desde o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022. O resultado mostra que o impacto da IA sobre a força de trabalho não foi maior do que o causado por transformações anteriores, como a chegada dos computadores e da internet.

“Apesar do avanço rápido da tecnologia, o mercado de trabalho continua estável. Não estamos diante de um apocalipse de empregos”, afirmou Molly Kinder, pesquisadora sênior do Brookings e coautora do estudo. Martha Gimbel, diretora do Yale Budget Lab, reforçou: “O mercado de trabalho não está em um bom momento, por isso a percepção de que a IA elimina empregos parece correta. Mas não encontramos evidências disso.”

O relatório também mostra que, embora a IA esteja alterando funções dentro do setor de tecnologia, não há sinais de mudanças estruturais em toda a economia dos EUA. A taxa de desemprego entre graduados de 20 a 24 anos subiu de 4,4% em abril para 9,3% em agosto, mas os pesquisadores não identificaram relação direta com a adoção de IA.

As conclusões contrastam com declarações de executivos de grandes empresas. O CEO da Anthropic, Dario Amodei, chegou a prever que a tecnologia poderia eliminar até metade dos empregos de nível inicial em áreas como direito, consultoria e finanças nos próximos cinco anos. Sam Altman, da OpenAI, também afirmou que categorias como atendimento ao cliente devem ser fortemente afetadas.

