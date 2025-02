Estudo de Harvard revela as 4 habilidades que todo profissional bem-sucedido domina – veja quais são

Se engana o gerente que acredita que as finanças devem se limitar ao setor financeiro. Em publicação, a renomada Universidade de Harvard destaca que uma compreensão sólida de conceitos financeiros é parte essencial do arsenal de competência de todo líder.

Afinal de contas, todas as áreas influenciam direta ou indiretamente nos custos e lucros da empresa. Saber como medir e criar valor para tomar decisões gerenciais inteligentes é crucial para o profissional que busca se destacar profissionalmente.

Independente do setor ou porte da organização, desenvolver uma mentalidade financeira permite que o profissional compreenda os desafios e oportunidades para ajudar suas corporações a prosperarem.

Para orientar os profissionais que desejam se desenvolver, Harvard orienta quatro habilidades essenciais. Continue lendo para conferir quais são.

Fluência na linguagem financeira

As demonstrações financeiras são instrumentos essenciais para medir a saúde de uma empresa. Compreender esses relatórios permite que o profissional interprete dados com mais precisão e dialogue de forma eficaz com diferentes setores.

Ter uma visão clara da posição financeira da organização ajuda na tomada de decisões estratégicas. Além disso, permite ao gestor entender seu papel dentro desse cenário e identificar oportunidades para contribuir de maneira mais ativa.

De acordo com Harvard, os três principais relatórios financeiros que todo gerente deve saber analisar são:

Balanço Patrimonial : oferece um retrato da situação financeira da empresa em um momento específico, destacando ativos, passivos e patrimônio líquido.

Demonstração de Resultados : resume as receitas, despesas e lucros da empresa ao longo de um período determinado.

Demonstração do Fluxo de Caixa : detalha as entradas e saídas de dinheiro, permitindo uma visão clara sobre a liquidez do negócio.

Domínio e análise de métricas financeiras

Analisar um balanço patrimonial vai além de conhecer termos como ativos, passivos e patrimônio líquido. É necessário entender o significado por trás dos números e identificar tendências financeiras.

Os índices financeiros são ferramentas poderosas para comparar desempenhos ao longo do tempo e entre diferentes empresas. Entre os principais, destacam-se:

Liquidez: índices que medem o risco do negócio ficar sem dinheiro

Lucratividade: índices que podem ser usados ​​para avaliar os lucros da empresa

Alavancagem: índices que examinam quanto dos ativos da organização são financiados por dívida

Produtividade: índices que medem o quão bem a empresa usa sua avaliação para produzir resultados

Em outras palavras, é preciso saber “ler as entrelinhas” dos relatórios financeiros. Saber interpretar esses indicadores permite que os gestores façam ajustes estratégicos, corrijam ineficiências e melhorem o desempenho financeiro da empresa.

O dinheiro é rei

A falta de dinheiro é um dos principais motivos para o fracasso das empresas. Por isso, gerenciar entradas e saídas de dinheiro de forma eficiente é essencial para a sustentabilidade do negócio.

Além de controlar custos e contabilidade, os líderes devem avaliar a geração de caixa e os retornos econômicos do negócio. Harvard recomenda o acompanhamento das seguintes métricas:

EBITDA: Sigla para “lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização”. Essa medida fornece uma lente para analisar os retornos da sua empresa antes dos efeitos de juros e impostos, juntamente com despesas não monetárias.

Fluxo de caixa operacional: O detalhamento de todo o dinheiro gerado e usado nas operações comerciais. É útil para considerar como o capital de giro — o dinheiro disponível para as operações diárias — pode ter consequências no fluxo de caixa.

Fluxo de caixa livre: Analisa quanto dinheiro está disponível para distribuir aos investidores, ou reinvestir no negócio, depois que todas as despesas foram cobertas. É um forte indicador da lucratividade da sua empresa e pode fornecer um modelo para melhorar a eficiência operacional.

Olhar para o futuro

As finanças são intrinsecamente voltadas para o futuro. Para determinar o valor presente de projetos e ativos, é preciso saber examinar como esses valores podem estar meses e anos à frente.

As decisões de negócio não podem apenas olhar o presente. Para garantir a longevidade, é preciso pensar no longo prazo. Para isso, dados e suposições ajudam a prever resultados financeiros.

Com previsões adequadas, é possível avaliar os benefícios e desvantagens de um projeto. Assim é possível ter uma visão aprofundada de como uma empresa pode alocar recursos, permitindo que o profissional desenvolva um perfil cada vez mais estratégico para a corporação.

Desenvolva sua mentalidade financeira com o pré-MBA em Finanças Corporativas

Como você pode ver, líderes de todos os níveis podem se beneficiar de competências financeiras. Ter um olhar atento às finanças torna todo profissional — seja de marketing, operações, recursos humanos — cada vez mais estratégico e uma peça-chave na organização.

