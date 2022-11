Universidade dos Estados Unidos oferece bolsas de até US$ 73 mil para graduação

EstudarFora

A American University Emerging Global Leader Scholarship está recebendo inscrições de estudantes internacionais que desejem fazer sua graduação nos Estados Unidos em 2023.

A bolsa é voltada para estudantes com interesse em retornar ao país de origem e que sejam dedicados à mudança social. O prazo final para candidatura à bolsa é 15 de dezembro.

O apoio financeiro cobre todos os custos de anuidade, incluindo alojamento e alimentação – totalizando aproximadamente 73 mil dólares.

Demais gastos com seguro saúde, passagens aéreas e despesas com visto são responsabilidade do estudante. A bolsa pode ser renovada pelos quatro anos do curso. Entretanto, a renovação está sujeita à manutenção de um bom desempenho acadêmico.

Como se candidatar à American University Emerging Global Leader

Para se inscrever e concorrer à bolsa, é preciso fazer sua candidatura ao programa (incluindo o envio de comprovante de proficiência, histórico acadêmico e cartas de motivação) até o dia 15 de dezembro.

Não é necessário enviar resultado de testes padronizados, como SAT ou ACT. Porém, é preciso comprovar proficiência em inglês. Confira aqui o passo a passo da candidatura.

Para a bolsa, é preciso preencher um formulário online e demonstrar fundos de, no mínimo, 4 mil dólares, por meio de comprovantes bancários. Segundo o site da iniciativa, tendo em vista que se trata de um processo seletivo altamente competitivo, será dada preferência a candidatos que tenham superado obstáculos ou desafios em sua formação.

Sobre a American University

A American University é uma instituição privada de ensino superior, afiliada à Igreja Metodista, situada em Washington D.C. Está entre as 100 melhores universidades dos Estados Unidos, de acordo com o ranking da US News. Seus estudantes estão entre os mais politicamente ativos do país, sendo que há mais de 200 clubes e organizações estudantis no campus.

