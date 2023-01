Estudar na Inglaterra: Universidade de Oxford oferece 200 bolsas para pós-graduação

Por EstudarFora

As bolsas Clarendon (criadas pela Universidade de Oxford em 2001) estão com inscrições abertas até janeiro — o prazo final exato depende do curso escolhido.

A iniciativa apoia candidatos de mestrado e de doutorado de qualquer área do conhecimento, que tenham desempenho acadêmico excelente. Anualmente, são cerca 200 bolsas para pós-graduação concedidas a estudantes do mundo todo.

LEIA TAMBÉM:

O programa Clarendon já concedeu bolsas a mais de dois mil alunos. Além do apoio financeiro, os estudantes participam de simpósios e palestras sobre carreira, e têm acesso à rede de ex-bolsistas.

Benefícios das 200 bolsas para pós-graduação em Oxford

As bolsas para pós-graduação cobrem todo o valor de anuidade e das taxas acadêmicas, além de oferecerem um auxílio financeiro para as despesas do aluno durante o período de estudos. Ao longo do ano, são cerca de 15 mil libras por ano para cada candidato a programas em tempo integral.

Entre os estudantes de cursos part-time, que não tenham dedicação integral, também recebem apoio financeiro que cobre todas as taxas acadêmicas e tuition. Para esses, no entanto, o valor destinado às despesas mensais é menor: pelo menos 2.500 libras para candidatos ao mestrado e pelo menos 5.000 libras para o doutorado.

Candidatura às bolsas do Clarendon Fund

Não há necessidade de encaminhar documentos específicos para a seleção da bolsa. Qualquer candidato de mestrado ou doutorado em Oxford é considerado elegível e pode receber a oferta da Clarendon. Para concorrer a uma das 130 bolsas para pós-graduação, basta submeter a candidatura antes do prazo final em janeiro.

Os requisitos para se candidatar variam conforme o curso e o nível de estudos dpretendido. Via de regra, no entanto, é necessário enviar o diploma e o histórico acadêmico do seu nível anterior de estudos, cartas de recomendação e certificado de proficiência em inglês. Para saber detalhes do processo e fazer a application, basta acessar o site da iniciativa.

Sobre a Universidade de Oxford

A University of Oxford, fundada em 1090 é a mais antiga universidade de língua inglesa. A própria instituição gosta de dizer que é mais velha que o Império Azteca, Genghis Khan e a Catedral de Notre-Dame de Paris.