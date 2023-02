Estudar na Europa? Governo da Romênia oferece bolsas para graduação e pós

EstudarFora

O Ministério de Relações Exteriores da Romênia está com inscrições para o principal programa de bolsas do país. Os fomentos são para cursos de graduação, mestrado e doutorado, além de incluir um ano de estudo do idioma romeno.

Na edição de 2023, o programa não indicou quantas bolsas de estudo serão oferecidas. Em edições anteriores, a quantidade ficava em torno de 85. As oportunidades são para programas em todas as áreas do conhecimento, com exceção dos cursos de medicina, odontologia e farmácia. As inscrições vão até 1 de março de 2023.

Universidades e faculdades de todo o país participam do programa. Os cursos de graduação e mestrado são oferecidos em romeno, por isso, os estudantes aprovados nesses programas devem cursar o ano obrigatório de estudo do idioma. Para os candidatos ao Ph.D, há cursos em inglês.

Quais os benefícios do programa

O programa garante aos bolsistas a isenção de taxas acadêmicas, da anuidade do programa, além de oferecer acomodação gratuita durante o período de estudos.

Há também um auxílio mensal para cada estudante, que varia de acordo com o nível de formação. Para cursos de graduação, o valor é de 65 euros; para mestrado, de 75 euros; para PhD, são 85 euros. Custos de transporte local, passagens aéreas e despesas adicionais ficam a cargo do aluno.

Para saber detalhes sobre as bolsas para estudar na Romênia, basta acessar o site do programa (disponível aqui).

Como funciona o programa de bolsas para estudar na Romênia

O governo do país aceita estudantes de três níveis educacionais: graduação, mestrado e doutorado. Todos os cursos iniciam as aulas no segundo semestre de 2023. Nenhuma das bolsas possui restrições em relação à idade do candidato.

No caso da graduação, a formação dura de três a seis anos de acordo com a área de conhecimento e é chamada de “licenta”. Já o mestrado, o segundo ciclo elegível à bolsa, tem duração de um ano e meio a dois anos. O doutorado, por sua vez, dura de três a quatro anos.

Vale lembrar que, como uma das intenções do programa de bolsas é divulgar o país e sua cultura, os interessados em estudar na Romênia precisam estudar o idioma local por um ano.

Como se candidatar Para se inscrever no programa, é necessário se cadastrar no site oficial do programa ( disponível aqui ). Após acessar o site, o candidato deve criar uma conta e preencher o formulário, enviando os documentos exigidos no processo seletivo. A documentação deve ser enviada com cópias traduzidas para um dos idiomas: inglês, francês, espanhol ou romeno.

Os documentos exigidos são:

Cópia dos diplomas obtidos (diploma de Ensino Médio, Bacharelado e Mestrado, de acordo com o nível desejado) ou de comprovante que o estudante está no último ano da formação;

Cópia da certidão de nascimento;

Cópia das três primeiras páginas do passaporte ou do RG;

Currículo Vitae;

Cópia da autorização de mudança de nome (caso se aplique);

Nesses formulários, o candidato também deve descrever suas motivações e interesses em estudar na Romênia. No caso de programas de mestrado e doutorado, já é preciso esboçar um projeto de pesquisa.

Mais informações sobre o processo de candidatura podem ser vistas neste documento (disponível aqui). As inscrições vão até 1 de março de 2023.

