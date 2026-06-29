Estudar economia traz retorno? Veja como o diploma pode impactar a carreira

Redação Exame
Publicado em 29 de junho de 2026 às 10h50.
Questionar se economia traz retorno é mais do que discutir números: é entender como essa graduação continua entre as mais estratégicas para quem busca o topo das corporações, o mercado financeiro e a estabilidade a longo prazo.
Em um mercado cada vez mais competitivo, as formações com base analítica e visão macroeconômica têm se tornado diferenciais reais — tanto no bônus inicial quanto nas possibilidades de crescimento.
E a resposta é sim — desde que o profissional saiba construir repertório técnico e se manter atualizado.
Segundo dados de mercado e plataformas de recrutamento como o Glassdoor, o salário médio de um economista no Brasil gira em torno de R$ 7.500, mas o teto da profissão é um dos mais altos do país: no mercado financeiro e em posições de C-level, as remunerações ultrapassam facilmente os R$ 40 mil, impulsionadas por bônus agressivos e participação nos lucros.
Mas o ponto-chave é a resiliência: quem começa na área tende a ter evolução salarial constante, justamente pela capacidade de ler cenários complexos em setores variados — de fundos de investimento a gigantes de tecnologia, de consultorias estratégicas ao setor público.
Mais do que um trampolim inicial, a graduação em ciências econômicas é um catalisador de crescimento. Ela prepara o estudante para entender a lógica das escolhas sob condições de escassez e o impacto das políticas globais nos negócios — o que, em termos de empregabilidade, é um ativo raro.
O curso forma profissionais com competências como:
Pensamento analítico e modelagem: capacidade de processar dados, identificar padrões e antecipar tendências de mercado;
Visão sistêmica e estratégica: entender como variáveis como juros, inflação e câmbio afetam a rentabilidade das empresas;
Tomada de decisão baseada em dados: habilidade de formular projeções financeiras e balizar fusões e aquisições (M&A);
Alocação eficiente de recursos: mentalidade voltada para a otimização de custos e maximização de valor em cenários de incerteza.
Essas habilidades têm sido valorizadas em praticamente todos os setores de alta relevância no mercado.
Enquanto muitos buscam resultados imediatos, a questão de se economia traz retorno deve ser observada em perspectiva. A economia é uma carreira de construção progressiva — e os maiores ganhos aparecem à medida que o profissional assume responsabilidades estratégicas e posições de tomada de risco.
Mapeamentos de carreira no Brasil mostram que uma parcela expressiva dos CEOs, diretores financeiros (CFOs) e membros de conselhos de administração das grandes empresas de médio e grande porte começaram suas trajetórias acadêmicas nas Ciências Econômicas ou em engenharias de produção. Isso mostra que o curso cria a base para transições de carreira sólidas — e altamente sustentáveis.
A formação também favorece profissionais que desejam mudar de área. Graças à sua estrutura multidisciplinar e matemática, o economista pode migrar com facilidade para setores como tecnologia (data science), sustentabilidade (créditos de carbono e ESG), planejamento corporativo ou finanças corporativas, sem a necessidade de reiniciar a carreira do zero.
O mercado atual não recompensa apenas o diploma, e sim a capacidade de transformar conhecimento teórico em resultado prático. Profissionais que combinam a sólida base teórica da economia com especializações em áreas como análise de dados (Python e R), inteligência artificial aplicada ou finanças internacionais conseguem elevar seu valor de mercado rapidamente.