Estudar economia traz retorno? Veja como o diploma pode impactar a carreira

Questionar se economia traz retorno é mais do que discutir números: é entender como essa graduação continua entre as mais estratégicas para quem busca o topo das corporações, o mercado financeiro e a estabilidade a longo prazo.

Em um mercado cada vez mais competitivo, as formações com base analítica e visão macroeconômica têm se tornado diferenciais reais — tanto no bônus inicial quanto nas possibilidades de crescimento.

E a resposta é sim — desde que o profissional saiba construir repertório técnico e se manter atualizado.

Segundo dados de mercado e plataformas de recrutamento como o Glassdoor, o salário médio de um economista no Brasil gira em torno de R$ 7.500, mas o teto da profissão é um dos mais altos do país: no mercado financeiro e em posições de C-level, as remunerações ultrapassam facilmente os R$ 40 mil, impulsionadas por bônus agressivos e participação nos lucros.

Mas o ponto-chave é a resiliência: quem começa na área tende a ter evolução salarial constante, justamente pela capacidade de ler cenários complexos em setores variados — de fundos de investimento a gigantes de tecnologia, de consultorias estratégicas ao setor público.

Mais do que um trampolim inicial, a graduação em ciências econômicas é um catalisador de crescimento. Ela prepara o estudante para entender a lógica das escolhas sob condições de escassez e o impacto das políticas globais nos negócios — o que, em termos de empregabilidade, é um ativo raro.

As competências mais valorizadas no mercado

O curso forma profissionais com competências como:

Pensamento analítico e modelagem: capacidade de processar dados, identificar padrões e antecipar tendências de mercado;

Visão sistêmica e estratégica: entender como variáveis como juros, inflação e câmbio afetam a rentabilidade das empresas;

Tomada de decisão baseada em dados: habilidade de formular projeções financeiras e balizar fusões e aquisições ( M&A );

Alocação eficiente de recursos: mentalidade voltada para a otimização de custos e maximização de valor em cenários de incerteza.

Essas habilidades têm sido valorizadas em praticamente todos os setores de alta relevância no mercado.

Carreira de construção progressiva

Enquanto muitos buscam resultados imediatos, a questão de se economia traz retorno deve ser observada em perspectiva. A economia é uma carreira de construção progressiva — e os maiores ganhos aparecem à medida que o profissional assume responsabilidades estratégicas e posições de tomada de risco.

Mapeamentos de carreira no Brasil mostram que uma parcela expressiva dos CEOs, diretores financeiros (CFOs) e membros de conselhos de administração das grandes empresas de médio e grande porte começaram suas trajetórias acadêmicas nas Ciências Econômicas ou em engenharias de produção. Isso mostra que o curso cria a base para transições de carreira sólidas — e altamente sustentáveis.

Versatilidade e Transição de Carreira

A formação também favorece profissionais que desejam mudar de área. Graças à sua estrutura multidisciplinar e matemática, o economista pode migrar com facilidade para setores como tecnologia (data science), sustentabilidade (créditos de carbono e ESG), planejamento corporativo ou finanças corporativas, sem a necessidade de reiniciar a carreira do zero.

O mercado atual não recompensa apenas o diploma, e sim a capacidade de transformar conhecimento teórico em resultado prático. Profissionais que combinam a sólida base teórica da economia com especializações em áreas como análise de dados (Python e R), inteligência artificial aplicada ou finanças internacionais conseguem elevar seu valor de mercado rapidamente.